Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Linea T1 Bergamo-Albino, navette sostitutive per i lavori: aumentano i tempi di percorrenza - Foto e video

MOBILITÀ. Traffico e tempi più lenti, i pendolari dovranno riorganizzare i loro viaggi. Fino a fine febbraio.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il cantiere della Teb e le novità segnalate per i pendolari
Il cantiere della Teb e le novità segnalate per i pendolari
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Il ritorno a scuola e al lavoro per i pendolari Teb inizia armandosi di una buona dose di pazienza. Centinaia di utenti del tram Bergamo-Albino mercoledì 7 gennaio hanno dovuto riprogrammare il loro viaggio fra autobus ordinari e navette sostitutive per via della soppressione delle tre fermate Bergamo FS, Borgo Palazzo e San Fermo.

Aumentano i tempi, il traffico la causa

Un servizio straordinario e ben organizzato quello messo a punto da Teb - in collaborazione con Atb e Arriva - necessario per garantire gli spostamenti durante i lavori di collegamento della linea T1 con la futura T2 per Villa d’Almé (partiti proprio con il 7 gennaio), anche se con qualche strascico. I passeggeri ne hanno risentito per l’aumento dei tempi di viaggio, con almeno 20 minuti in più. Tanto, in media, hanno impiegato durante l’ora di punta le navette sostitutive messe a disposizione per portare i passeggeri dalla stazione delle autolinee (dal lato di via Bono) a ChorusLife - e viceversa -, da dove poi prosegue normalmente il percorso del tram per la val Seriana. Un rallentamento dovuto, come si poteva immaginare, al traffico, concentrato soprattutto in Borgo Palazzo tra via Mai e via Ghislandi. Ma disagi per gli stessi motivi si sono verificati anche per chi ha viaggiato da Albino a Bergamo con i mezzi del trasporto pubblico extraurbano operato da Arriva, o con le navette programmate da Ranica a Bergamo.

Il cantiere e i pendolari
Il cantiere e i pendolari
(Foto di Bedolis)

Dovranno pazientare fino al 21 febbraio, quando, secondo cronoprogramma, dovrebbero terminare i lavori allo snodo di Bianzana

Diversi studenti e lavoratori sono apparsi disorientati nel tentativo di capire l’organizzazione del sistema alternativo attraverso i cartelli - numerosi e ben visibili - posti in corrispondenza delle fermate temporanee. Il personale di Teb ha presidiato entrambi i fronti - quelli appunto di via Bono fronte stazione delle autolinee e di ChorusLife - per fornire indicazioni ai pendolari. Dovranno pazientare fino al 21 febbraio, quando, secondo cronoprogramma, dovrebbero terminare i lavori allo snodo di Bianzana.

Il capolinea provvisorio
Il capolinea provvisorio
(Foto di Bedolis)
Code in via Serassi
Code in via Serassi
(Foto di Bedolis)
Il cantiere in stazione
Il cantiere in stazione
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Ranica
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
governo
Lorenzo Catania
Teb
Atb
Arriva