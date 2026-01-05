Linea T1 Bergamo-Albino, lavori di connessione: dal 7 gennaio sospensione di due fermate

Dal 7 gennaio 2026 il servizio tramviario della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso all’altezza della fermata BG Bianzana per circa un mese e mezzo. L’intervento si colloca in un punto nevralgico della nuova rete tramviaria bergamasca ed è necessario per realizzare la connessione con la futura linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, in corrispondenza della nuova fermata BG Bronzetti Arena.

Nel primo tratto urbano, la nuova linea T2 della Valle Brembana condivide il tracciato e tre fermate con la tramvia T1 della Valle Seriana: Bergamo Fs, Bg Borgo Palazzo e Bg San Fermo.

I lavori previsti sulla linea T1 Bergamo-Albino Dalla successiva nuova fermata Bg Bronzetti Arena, di connessione tra le due linee tramviarie, la T2 prosegue lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Valle Brembana attraversando 5 comuni (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d’Almè). Il percorso si snoda per 11,5 km ed è affiancato da una nuova pista ciclabile di 10 km, da BG San Fermo a Villa d’Almè.

«L’intervento rappresenta certamente un lavoro impegnativo e di non breve durata, ma assolutamente necessario per connettere le due linee tramviarie e realizzare la nuova fermata di Bg Bronzetti Arena, comune alle linee T1 e T2» spiegano da Teb. Questa infrastruttura garantirà spostamenti rapidi e comodi tra le due direttrici, creando un’area di interscambio strategica per i numerosi passeggeri che ogni giorno si spostano da e verso Bergamo.

Il servizio navette sostitutivo

Per garantire la mobilità dei passeggeri della linea T1, fino al 21 febbraio 2026 sarà attivato un servizio sostitutivo di autobus Atb tra le fermate tramviarie Bg Bianzana e Bergamo Fs.

La fermata Bergamo Fs sarà temporaneamente spostata in corrispondenza del capolinea della nuova linea e-BRT di Atb in via Bono, di fronte al terminal delle autolinee di Piazza Marconi.

I passeggeri dei tram provenienti da Albino con direzione Bergamo FS, dovranno scendere alla fermata BG Bianzana e proseguire il viaggio sugli autobus in partenza dalla fermata Atb in via Bianzana, di fronte a Chorus Life. Le navette percorreranno via Serassi, svolteranno in via Santi Maurizio e Fermo, continuando in via Ghislandi, via Angelo Maj e successivamente in via Foro Boario, fino alla fermata provvisoria Bergamo Fs in via Bartolomeo Bono (capolinea e-BRT).

Il percorso di ritorno con direzione Albino e partenza dal capolinea provvisorio Bergamo Fs, si snoderà, dopo la svolta in via Andrea Fantoni, lungo tutta via Angelo Mai, via Ghislandi e via F.lli Bronzetti, fino all’imbocco con via Corridoni e successiva svolta in via Bianzana fino al capolinea Atb (Chorus Life).

Da qui i passeggeri potranno proseguire il viaggio verso Albino con i tram in partenza dalla fermata della Linea T1 BG Bianzana.

Entrambi i percorsi delle navette sostitutive prevedono una fermata intermedia, per entrambe le direzioni: in via Angelo Mai 32 (di fronte alla Scuola D’Arte A. Fantoni) e in via Angelo Maj 35b (davanti alla Scuola D’Arte A. Fantoni).

Le fermate sospese temporaneamente

Durante tutto il periodo di cantiere, le fermate BG Borgo Palazzo e BG San Fermo della linea T1 saranno chiuse e sostituite dalle fermate provvisorie di via Angelo Maj e di via Bianzana (fronte a Chorus Life), raggiungibili a piedi dai passeggeri.

Potenziamento della T1

Per garantire una copertura ottimale del servizio tramviario della linea T1 sono previste anche delle corse autobus aggiuntive tra Bergamo e Ranica e tra Bergamo e Albino, nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli studenti, in entrambe le direzioni.

Le corse extra per Bergamo, previste al mattino a rinforzo delle corse scolastiche, partiranno da via della Conciliazione a Ranica in prossimità della fermata Teb, con fermate a Torre Boldone in via Reich 11 e a Bergamo in via Corridoni 87, via Corridoni 8, via Angelo Mai 32 fino alla fermata provvisoria Bergamo FS in via Bartolomeo Bono (capolinea e-BRT).

Le corse extra per Ranica partiranno alla fermata provvisoria Bergamo FS in via Bartolomeo Bono (capolinea e-BRT) con fermate a Bergamo in via Angelo Mai 35b, via Corridoni 13, via Corridoni 73, via Corridoni 91, a Torre Boldone in via G. Reich 15 e a Ranica in via della Conciliazione.

Nelle fasce orarie di maggiore affluenza sarà inoltre possibile usufruire delle corse già programmate da Arriva sulla tratta Bergamo–Albino, in entrambe le direzioni, alcune con fermate intermedie e altre dirette.

Il cantiere

Durante la sospensione del servizio, il cantiere sarà dedicato a complessi interventi infrastrutturali che consentiranno la connessione tra le due linee tramviarie.

In particolare, sull’attuale Linea T1, all’altezza della futura fermata BG Bronzetti Arena della Linea T2, verranno inseriti 4 scambi (deviatoi) e 2 intersezioni per collegare i binari delle due linee. Si procederà inoltre con la realizzazione di nuovi plinti e l’installazione di pali per la trazione elettrica, indispensabili per garantire la continuità del sistema di alimentazione.

Per la realizzazione della nuova fermata BG Bronzetti Arena è prevista anche la costruzione di una piattaforma lunga 65 metri e di due banchine di fermata sulla linea T1. Infine, si procederà con la sistemazione della sede tramviaria, predisponendola per il successivo inerbimento.

Ad oggi è stato completato il 65% dei lavori previsti lungo i 9,8 km del nuovo tracciato della Linea T2, confermando il rispetto del cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il mese di giugno 2026 e l’entrata in servizio della linea entro la fine dell’estate 2026 L’intervento complessivo si completerà, in una fase successiva alla riattivazione del servizio della linea T1 Bergamo-Albino, con la realizzazione di una nuova piazza nel punto di interscambio tra le due linee tramviarie che consentirà il passaggio tra le quattro banchine, due per linea, della nuova e strategica fermata BG Bronzetti Arena. L’intervento architettonico prevede la pavimentazione e un arredo urbano progettato per le nuove pensiline, il pergolato e un’area verde.