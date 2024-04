«L’inverno non esiste più, dobbiamo abituarci». Mercoledì torna il sole, ma sarà passeggero

Ma la tregua è passeggera

«È lecito attendersi le fasi più invernali in primavera perché è in questo periodo che, da sempre, avviene quella che chiamiamo “rottura stagionale” – continua il meteorologo –. Il vortice polare, un vortice freddo che in inverno staziona sopra il Polo Nord, nell’emisfero boreale, va sgretolandosi nel corso della primavera, quando lì arrivano i raggi solari. Si disintegra e sfaldandosi è più facile che invii le sue fredde masse d’aria alle medie latitudini europee».

«Ora non esiste più l’inverno»

Al contrario questo vertice polare in inverno è molto forte e rimanendo arroccato nei luoghi d’origine, da noi circolano sempre masse d’aria temperate atlantiche, se non addirittura, talvolta, di matrice sud tropicale, lasciando le fasi invernali alla primavera. «Ma non è una novità di adesso – conclude Berlusconi -. Succedeva anche in passato. La differenza è che prima c’erano anche i veri inverni, con freddo, gelate, nevicate a bassa quota e temperature che scendevano anche dieci gradi sotto lo zero. Poi seguiva una fase più mite, primaverile, e infine c’era la sfuriata fredda a metà primavera. Ora non esiste più l’inverno, ma solo queste gelate tardive e fasi fredde che, in un contesto di generale riscaldamento climatico, dovremo attenderci anche in futuro tra marzo e aprile».