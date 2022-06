Lite in un parcheggio, spunta un coltello, resta a terra un ragazzo di 20 anni: è grave

Le urla della lite e della colluttazione hanno svegliato i residenti che preoccupati hanno chiamato subito il 112. Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato in via Aldo Moro a Treviolo verso le 3 della mattina di giovedì 16 giugno . Il 20enne è un noto rapper Simba la Rue, che ha subito diversi fendenti, ed è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.