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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

L’Oktoberfest sbarca a ChorusLife per due weekend

GLI EVENTI. Due weekend all’insegna della tradizione bavarese, tra gastronomia, birra e musica dal vivo.

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L’Oktoberfest sbarca a ChorusLife per due weekend

Due weekend all’insegna della tradizione bavarese, tra gastronomia, birra e musica dal vivo. ChorusLife si prepara a ospitare nelle sue piazze l’Oktoberfest, in programma da ieri sera, venerdì 16 a domenica 18 ottobre e da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Sei giornate di festa a ingresso gratuito che porteranno nello smart district di Bergamo i sapori e le atmosfere della tradizione tedesca.

L’iniziativa è organizzata da Barley Arts e Buono – Food Events, in collaborazione con ChorusLife, nell’ambito del format STREEAT® Food Truck Festival, e rappresenta l’ultima tappa del tour 2026.

Protagonista dell’appuntamento sarà la cucina bavarese, con un’offerta gastronomica che comprende alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione tedesca: stinco di maiale, costine, würstel, grigliata mista e cotoletta viennese, accompagnati dagli immancabili brezel. Tra i dolci non mancherà il tradizionale strudel. Ad affiancare le specialità gastronomiche sarà una selezione di birre provenienti da Kulmbach, città tedesca dalla lunga tradizione brassicola, tra cui Kapuziner Kellerweizen e Mönchshof, quest’ultima nelle versioni Original Pils e Keller non filtrata.

Dalla cucina al palco

Ampio spazio anche alla musica dal vivo, con un calendario di concerti che accompagnerà entrambi i fine settimana. Sabato 17 ottobre, sempre alle 21, sarà la volta degli Antani Project, cover band che reinterpreta grandi successi della musica italiana e internazionale attraverso arrangiamenti punk, ska-rock e reggae, con una vivace sezione fiati. Domenica 18 ottobre, alle 20.30, salirà sul palco Vava77, al secolo Daniele Vavassori, artista bergamasco conosciuto per le sue rivisitazioni e parodie musicali in dialetto.

Il programma proseguirà nel secondo weekend con altri tre appuntamenti: venerdì 23 ottobre si esibirà Lorenzo Bonfanti, cantautore con un percorso artistico tra folk, rock e canzone d’autore; sabato 24 ottobre sarà protagonista la All Aboard Band, con sonorità acustiche che spaziano dal bluegrass al country e alla musica folk americana. Domenica 25 ottobre la manifestazione si concluderà con i Quiet Quitters Band, formazione che propone reinterpretazioni di brani pop e rock, con influenze blues e soul.

L’Oktoberfest sarà aperto in entrambi i weekend il venerdì dalle 18 a mezzanotte, il sabato dalle 11 alle 00.30 e la domenica dalle 11 alle 23.30. L’ingresso alla manifestazione e ai concerti è gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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