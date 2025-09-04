Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Lombardia: altri 10 milioni per i danni del maltempo

CONSIGLIO DEI MINISTRI. Per gli interventi necessari dopo gli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 anche nel territorio dell’intera provincia di Bergamo.

I soccorritori in azione a Bergamo dopo le ondate di maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024
I soccorritori in azione a Bergamo dopo le ondate di maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato nella serata di giovedì 4 settembre l’ulteriore stanziamento di 10.320.000 euro per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica bassa e Lavenone della provincia di Brescia.

