L’ordinazione di nove diaconi in Seminario: testimonianza di vocazione e di servizio

La cerimonia dell’ordinazione diaconale è sempre un momento di grazia speciale per la vita di una diocesi: la scelta di qualcuno di mettere la propria vita a servizio di Dio e dei fratelli rende visibile una Chiesa che ha ancora il desiderio di camminare nella storia a fianco di tutti, in particolare degli ultimi. C’è sempre bisogno di qualcuno che per cambiare le cose metta in gioco anzitutto se stesso. L’entusiasmo è ancora maggiore quando il diaconato è la tappa intermedia, ma già definitiva, del cammino verso il sacerdozio. È quello che avverrà sabato sera (29 ottobre) alle 20.30 nella chiesa del Seminario, quando 9 giovani della nostra diocesi diranno il loro sì di fronte al vescovo Francesco. Sono i nove giovani che poi, a fine maggio, saranno ordinati preti, quelli che le nostre comunità e i nostri oratori aspettano: Lorenzo Bellini di Telgate, Paolo Capelletti di Cologno al Serio, Marco Nicoli di Desenzano al Serio, Andrea Patelli di Credaro, Attilio Rossoni di Colognola in Bergamo, Gabriele Trevisan di Pontida, Andrea Vecchi di Villa di Serio, Matteo Vezzoli di Romano di Lombardia e Simone Zappella di Chiuduno .