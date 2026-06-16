L’Ororosa Basket investe sulla palestra Carpinoni a Bergamo: «Spazio per sport ed inclusione»

L’ambizione va oltre la semplice riqualificazione di uno storico impianto sportivo cittadino e punta a creare un «luogo dove sport, socialità e inclusione si incontrano per generare valore». Con questo spirito la società di basket Ororosa Bergamo ha presentato al Comune la sua proposta per la riqualificazione della palestra comunale Carpinoni, nell’omonima via nel quartiere di Carnovali, attraverso una convenzione finalizzata alla realizzazione di interventi di ammodernamento della struttura, in modo da omologarla per le competizioni federali e farla così diventare «un centro di eccellenza per la pallacanestro femminile bergamasca». Un intervento del valore complessivo di circa 80mila euro, interamente a carico della società sportiva, che così potrebbe concentrare in città tutta la propria attività agonistica e giovanile.

Il Comune: iter nelle fasi preliminari

La documentazione progettuale è stata da poco pubblicata dal Comune sul sito istituzionale di Palazzo Frizzoni per «garantire la massima trasparenza». Si tratta però di un «percorso ancora nelle fasi preliminari». Come spiega l’assessora allo Sport Marcella Messina, «si è aperta una finestra di 15 giorni durante la quale potranno eventualmente pervenire altre proposte. Poi la pratica passerà all’esame della Giunta».

Un allenamento nella palestra

(Foto di Bedolis)

Un centinaio di tesserate e nove squadre

Per l’Ororosa, riferimento nel basket femminile bergamasco, il progetto rappresenta un passaggio strategico. La società guidata dal presidente Agostino Piccinali conta circa un centinaio di tesserate e nove squadre femminili. E negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la cronica carenza di spazi adeguati all’attività agonistica.

«L’obiettivo di questo importante investimento è riportare tutto a Bergamo» «Sono ormai due anni che collaboriamo con il Comune su questo progetto – spiega il general manager dell’Ororosa, Beppe Frigeni –. Per noi sarebbe un passaggio fondamentale perché permetterebbe di valorizzare la palestra Carpinoni come nostra casa e di farla diventare un punto di riferimento stabile e riconoscibile per famiglie e atlete. Oggi una parte dell’attività giovanile si svolge a Torre Boldone, con costi significativi, mentre la prima squadra di Serie C gioca a Parre grazie a una collaborazione consolidata. L’obiettivo di questo importante investimento è riportare tutto a Bergamo, valorizzando e implementando la nostra attività sportiva e rafforzando il legame e la collaborazione col territorio e il tessuto sociale».

I tre lotti d’intervento

Attualmente la palestra ospita allenamenti e gare delle squadre regionali, ma non può accogliere le categorie superiori perché il campo non rispetta le dimensioni richieste dalla Federazione italiana pallacanestro. Da qui la necessità di un intervento strutturale, diviso in tre lotti. Il primo prevede l’adeguamento del terreno di gioco alle misure regolamentari di 26 metri per 15. Saranno demoliti i gradoni presenti nell’area riservata agli atleti, eseguite alcune modifiche interne, rifatta la pavimentazione sportiva e riposizionati i canestri.