Luce, il «Terzo Paradiso» accende la magia del lago

Il Terzo Paradiso dell’energia accende l’incipit della notte in mezzo al lago, come una costellazione, ma a terra. Anzi, quasi sull’acqua. Sulla riva, su quella soglia tra i territori di Bergamo e Brescia che è Monte Isola.

Iconico, con il suo celebre cappello e l’età importante, Michelangelo Pistoletto, sulla soglia tra il pomeriggio e una meravigliosa serata d’estate ha guidato la passeggiata delle autorità, degli ospiti, degli sponsor, sulla minima litoranea che collega Peschiera Maraglio a Sensole, dove un dialogo tra il lago, la montagna e gli ulivi incanta frotte di turisti. Ormai arrivano da tutto il pianeta, in quella che è l’epoca post Christo per l’isola e per tutto il lago.