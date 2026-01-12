Lunedì nero per chi viaggia, oggi c’è sciopero dei treni

.L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia anche le linee di Trenord. Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle ore 6 alle ore 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le ore 18 e 21.