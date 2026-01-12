Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026
Lunedì nero per chi viaggia, oggi c’è sciopero dei treni
LE INFO, È scattato alle 3 di lunedì mattina 12 gennaio, e durerà sino alle 2 del 13 gennaio, lo sciopero del servizio ferroviario indetto dal sindacato Orsa.
Bergamo
.L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia anche le linee di Trenord. Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle ore 6 alle ore 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le ore 18 e 21.
La lista completa dei treni garantiti è disponibile sul sito www.trenord.it. Trenord invita a controllare le informazioni nelle stazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito e sulla app.
© RIPRODUZIONE RISERVATA