Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Lunedì nero per chi viaggia, oggi c’è sciopero dei treni

LE INFO, È scattato alle 3 di lunedì mattina 12 gennaio, e durerà sino alle 2 del 13 gennaio, lo sciopero del servizio ferroviario indetto dal sindacato Orsa.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Attenzione per chi viaggia in treno a causa degli scioperi
Attenzione per chi viaggia in treno a causa degli scioperi

Bergamo

.L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia anche le linee di Trenord. Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle ore 6 alle ore 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le ore 18 e 21.

La lista completa dei treni garantiti è disponibile sul sito www.trenord.it. Trenord invita a controllare le informazioni nelle stazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito e sulla app.

