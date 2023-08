Madonna del Bosco, torna la sagra dal 12 al 15 agosto

L’ultima edizione era stata nel 2019, poi il Covid aveva sospeso l’iniziativa che i volontari della parrocchia hanno deciso di rilanciare dopo quattro anni, dal 12 al 15 agosto. «La nostra è una comunità che vive in un piccolo borgo di circa 100 abitanti ma che si alimenta anche di persone che vengono da altre parti perché affettivamente legate alla Madonna del Bosco – spiega il parroco mons. Giulio Dellavite, segretario generale della Curia e prossimo delegato vescovile per le relazioni istituzionali –. L’accoglienza delle persone che caratterizza la sagra è la manifestazione dell’anima ecclesiale che proviamo a costruire durante l’anno in piccoli gesti. Per questo abbiamo anche sistemato due sale per i compleanni dei bambini, i ritrovi di gruppi, le riunioni di condominio, le feste di famiglia. Creare possibilità di incontro e curare queste occasioni è per una parrocchia piccola come la nostra, che non ha forze e attività particolari, il modo per vivere il programma pastorale che il vescovo ci indica: servire la vita dove la vita accade. Tutto questo è possibile per la preziosa presenza dei collaboratori a cui va immensa riconoscenza».