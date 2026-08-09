Malpensata, minaccia la ex sotto casa: denunciato 29enne

Si è presentato sotto l’abitazione dove in quel momento si trovava la sua ex, armato di un grosso coltello e in evidente stato di alterazione. Si è messo a gridare il suo nome, pretendendo, forse, che lei scendesse. Non ottenendo ciò che voleva, si è accanito con l’auto di lei parcheggiata sotto casa, spaccando specchietti, bucando gli pneumatici, sferrando calci, pugni e coltellate al veicolo. Attimi di paura nella tarda serata di sabato 8 agosto in via San Giovanni Bosco alla Malpensata, terminati solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’individuo, peraltro trovato ferito in circostanze ancora da chiarire.

Sotto casa della ex

Protagonista in negativo è un uomo di 29 anni, di origine boliviana e residente a Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 22 l’uomo si è presentato in via San Giovanni Bosco, sotto casa della madre della sua ex, dove quest’ultima, una giovane di 26 anni, in quel momento si trovava. La coppia, che ha un figlio piccolo, si è lasciata qualche tempo fa per volere di lei, che temeva proprio i comportamenti minacciosi del compagno. Quest’ultimo, secondo alcune testimonianze, avrebbe continuato a cercarla con grande insistenza.

L’intervento del fratello

Sabato sera, al culmine della sua rabbia, armato di coltello, ha cominciato a gridare il suo nome e a nulla sono valsi i tentativi di lei e dei familiari, dal balcone, di calmarlo. Il 29enne ha cominciato a colpire l’auto di lei, mentre la giovane osservava impotente dal balcone, in lacrime, implorandolo di fermarsi. A quel punto sul posto è sopraggiunto il fratello di lui, che è intervenuto cercando di disarmarlo e ingaggiando una colluttazione. Poco dopo il 29enne si è allontanato a piedi, ma nel frattempo era già stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, della questura e della polizia locale.