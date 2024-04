Malpensata, rampa aperta e riparte la bonifica

La decisione di ricomprenderla nel parco era stata presa per questioni di ordine pubblico qualche mese fa dall’assessore alla Sicurezza e vicesindaco Sergio Gandi, un intervento realizzato dall’assessorato al Verde pubblico: «Per disincentivare le aggregazioni di persone difficilmente controllabili dai gestori le zone di transito, pedonale e ciclabile, sono state concentrate ai lati della rampa e i muretti che la delimitano sono stati resi inadatti a costituire una seduta per chi intende sostare» spiega l’assessore Marzia Marchesi. La zona sarà utilizzata per il transito di persone e ciclisti, ma anche per mercatini e feste di quartiere.