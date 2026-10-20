Maltempo al Nord, mercoledì piogge intense e temporali. Nuovo peggioramento venerdì

Il maltempo torna a interessare il Nord Italia, con rovesci e temporali anche intensi nella giornata di mercoledì 21 ottobre. Secondo le previsioni di 3B Meteo, i fenomeni potranno assumere localmente carattere di nubifragio, soprattutto su Alpi, Prealpi, fascia pedemontana e medie e alte pianure.

Lombardia, prime aperture a fine giornata

Mercoledì le precipitazioni saranno meno frequenti sull’Emilia Romagna. Le prime schiarite interesseranno il Piemonte occidentale e il Ponente ligure, per estendersi verso fine giornata anche alla Lombardia, alla Liguria orientale e all’Emilia occidentale. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da venti meridionali forti e temperature in calo.

Giovedì una tregua, venerdì torna la pioggia