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Cronaca / Bergamo Città Martedì 20 Ottobre 2026

Maltempo al Nord, mercoledì piogge intense e temporali. Nuovo peggioramento venerdì

LE PREVISIONI. Alpi, Prealpi e alte pianure tra le zone più esposte. In Lombardia schiarite dalla fine di mercoledì, poi una pausa giovedì prima dell’arrivo di un’altra perturbazione.

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Redazione Web
Redazione Web
Maltempo al Nord, mercoledì piogge intense e temporali. Nuovo peggioramento venerdì
Le previsioni meteo di 3BMeteo

Bergamo

Il maltempo torna a interessare il Nord Italia, con rovesci e temporali anche intensi nella giornata di mercoledì 21 ottobre. Secondo le previsioni di 3B Meteo, i fenomeni potranno assumere localmente carattere di nubifragio, soprattutto su Alpi, Prealpi, fascia pedemontana e medie e alte pianure.

Lombardia, prime aperture a fine giornata

Mercoledì le precipitazioni saranno meno frequenti sull’Emilia Romagna. Le prime schiarite interesseranno il Piemonte occidentale e il Ponente ligure, per estendersi verso fine giornata anche alla Lombardia, alla Liguria orientale e all’Emilia occidentale. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da venti meridionali forti e temperature in calo.

Giovedì una tregua, venerdì torna la pioggia

Giovedì 22 ottobre il tempo sarà più soleggiato su gran parte del Nord. Al mattino resterà qualche piovasco sul Nordest, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, in esaurimento entro il pomeriggio.
La pausa sarà breve: venerdì 23 ottobre una nuova perturbazione porterà nubi in rapido aumento da ovest. Rovesci e temporali interesseranno inizialmente Levante ligure, Emilia occidentale e Lombardia, per spostarsi verso est nel pomeriggio. Un miglioramento è previsto in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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