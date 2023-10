Maltempo, allerta arancione in Lombardia

I fenomeni potranno essere a carattere convettivo, in particolare nella seconda parte della giornata. Tuttavia, sui settori Alpini e Prealpini centro occidentali, sono previsti rovesci o temporali anche durante la prima parte del giorno, con intensità localmente forte. Attesi venti tra moderati e forti da Est/Sud-Est in pianura, fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò (oltre i 500 m) e Valchiavenna (oltre i 1000 m). Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di venerdì i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.