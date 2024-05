Maltempo in Lombardia: caselli chiusi per allagamenti in A4. Stop ai treni a Pioltello - Video

La pioggia battente crea problemi alla circolazione dei treni dalla mattinata di mercoledì 15 maggio, e dal pomeriggio disagi e allagamenti anche sull’A4.

Autostrada allagata e caselli chiusi

Sulla A4 Milano-Brescia, tra Castegnato e Cavenago, in direzione di Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per allagamento a seguito delle piogge intense che hanno interessato l’area. All’interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda tra Capriate e Cavenago. Di conseguenze sono state chiuse le seguenti stazioni in entrata in entrambe le direzioni : Trezzo - Capriate - Dalmine - Bergamo - Seriate - Grumello - Ponte Oglio - Palazzolo - Rovato - Ospitaletto e Brescia ovest verso Milano. Chiusa anche Trezzo in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, per chi è diretto verso Milano, consigliamo di immettersi sulla A35 BRE.BE.MI e successivamente la A58 Tangenziale esterna di Milano con rientro in A4. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Treni in ritardo dalla mattina

Dalle 7 di stamattina è interrotta la tratta ferroviaria tra Pioltello e Milano Porta Vittoria che è una stazione snodo sotterranea del Passante di Milano. Interessati i treni delle linee S5 e S6 Treviglio-Passante con ritardi , cancellazioni e modifiche di servizio. La tratta interrotta è stata allagata dal maltempo e si trova presso il fiume Lambro che è esondato. Il personale di Rfi è al lavoro per ripristinare la tratta, in condizioni climatiche difficili. Questa mattina dalle 6 alle 8.30 13 treni regionali in ritardo fino a 45 minuti anche sulla linea Treviglio-Cremona per il guasto di un passaggio a livello nella tratta Caravaggio- Castelleone.

Maltempo, chiusa la A4, esondato il fiume Seveso. Video di www.bergamotv.itwww.bergamotv.it

Allerta a Treviglio e Romano

Il maltempo continua a imperversare sulla nostra provincia senza mostrare segni di attenuazione sin da questa mattina. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose, né tantomeno disagi particolarmente significativi alla circolazione stradale. Resta costantemente monitorata, invece, la situazione dei fiumi a rischio piena. Non si segnalano interventi da parte dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Treviglio e Romano di Lombardia. Nella capitale della Bassa, le intense piogge hanno però causato allagamenti sporadici, in particolar modo nelle vicinanze delle aree di sosta di via Bellini e via Crippa, lato cimitero.

La situazione meteo

«Il settore occidentale della Lombardia è interessato da precipitazioni moderate, localmente forti, anche a carattere di rovescio e temporale dalla serata di martedì 14 maggio. Le precipitazioni sono in estensione su tutta la regione, con associato un rinforzo dei venti sui settori di pianura e Prealpini». È quanto comunica il report della Protezione civile regionale diffuso oggi - 15 maggio - alle 12.30. In particolare - prosegue la nota - «le abbondanti precipitazioni localizzate sui bacini del Nodo idraulico milanese hanno provocato un rapido incremento dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua già dalla scorsa notte». In Bergamasca in queste ore la pioggia è battente ma per ora non si segnalano criticità gravi. Attenzione a chi si mette in viaggio: sull’Autostrada A4 si segnalano possibili allagamenti. Si invita come sempre alla prudenza alla guida.

Le previsioni per le prossime ore

La discesa sulla Francia di una perturbazione atlantica determina, per i prossimi giorni, un tempo marcatamente perturbato anche sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse, temporali e rinforzi di vento anche in pianura. Da venerdì il progressivo colmamento della struttura depressionaria lascia un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione. Previste precipitazioni a ciclo diurno e prevalentemente limitate ai rilievi, con una ventilazione meno marcata dai quadranti occidentali.

L'intervento dei vigili del fuoco dopo le fuoriuscite d'acqua causate da intense piogge nel quartiere di Ponte Lambro, alla porte di Milano

I fiumi

Il fiume Seveso ha raggiunto un picco di 2.66 m alle 06:50, superando la seconda soglia di allertamento alla stazione di via Valfurva (Milano). L’attivazione del canale scolmatore di Nord-Ovest ha permesso di contenere le portate in ingresso a Milano. Attiva dalle 6:30 di oggi la vasca di laminazione di Bresso. Il fiume Lambro ha superato la seconda soglia di allertamento alla stazione di via Feltre (Milano) alle 6.10 circa e ha raggiunto il picco di 2,70 m alle o7.30. I livelli del Lago di Pusiano sono in aumento e si attende, dalle ore centrali di oggi, il superamento della seconda soglia. Al momento gli scarichi della diga di Pusiano sono chiusi per consentire la laminazione della piena del fiume Lambro.

Gli allagamenti