Manutenzione del verde: funicolare per Città Alta chiusa dalle 7 alle 14 del 17 giugno
I LAVORI. Sarà comunque possibile raggiungere il borgo storico cittadino con la linea 1 di Atb.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Stop di 7 ore per l a funicolare di Città Alta, che collega viale Vittorio Emanuele II e piazza Mercato delle scarpe a Bergamo, nella giornata di mercoledì 17 giugno: il servizio non sarà attivo dalle 7 alle 14, per lavori di manutenzione del verde.
Saranno così completate le operazioni iniziate martedì 16, quando dalle 8 alle 17 è stata attivata la sospensione alternata di una sola delle due linee. Sarà comunque possibile raggiungere Città Alta con gli autobus della linea 1 di Atb,
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