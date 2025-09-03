Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 03 Settembre 2025
Meteo, ritorna l’anticiclone: temperature in aumento
LE PREVISIONI. Saranno giorni di bel tempo e di temperature in rialzo.
La perturbazione finita da poco sulla Bergamasca è uscita di scena e si sta allontanando verso i Balcani. Dall’Europa sudoccidentale intanto torna a rinforzare un campo di alta pressione in estensione verso l’Italia. Con questi presupposti secondo 3BMeteo le condizioni atmosferiche sullo Stivale si fanno stabili con tempo soleggiato e temperature in aumento.
Fanno eccezione soltanto gli ultimi annuvolamenti sul Salento, in veloce dissolvimento, ma anche sul basso Tirreno tra Sicilia e Calabria, un po’ più duraturi ma del tutto improduttivi.
Giovedì sarà sempre l’anticiclone a dettar legge, favorendo una giornata stabile e generalmente soleggiata su tutta Italia, con temperature in aumento che ci regaleranno un weekend di sole e ancora di caldo.
