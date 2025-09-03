Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 03 Settembre 2025

Meteo, ritorna l’anticiclone: temperature in aumento

LE PREVISIONI. Saranno giorni di bel tempo e di temperature in rialzo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’evoluzione del meteo
L’evoluzione del meteo
(Foto di 3bmeteo.com)

Bergamo

La perturbazione finita da poco sulla Bergamasca è uscita di scena e si sta allontanando verso i Balcani. Dall’Europa sudoccidentale intanto torna a rinforzare un campo di alta pressione in estensione verso l’Italia. Con questi presupposti secondo 3BMeteo le condizioni atmosferiche sullo Stivale si fanno stabili con tempo soleggiato e temperature in aumento.

Fanno eccezione soltanto gli ultimi annuvolamenti sul Salento, in veloce dissolvimento, ma anche sul basso Tirreno tra Sicilia e Calabria, un po’ più duraturi ma del tutto improduttivi.

Giovedì sarà sempre l’anticiclone a dettar legge, favorendo una giornata stabile e generalmente soleggiata su tutta Italia, con temperature in aumento che ci regaleranno un weekend di sole e ancora di caldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo