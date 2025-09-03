Meteo, ritorna l’anticiclone: temperature in aumento

La perturbazione finita da poco sulla Bergamasca è uscita di scena e si sta allontanando verso i Balcani. Dall’Europa sudoccidentale intanto torna a rinforzare un campo di alta pressione in estensione verso l’Italia. Con questi presupposti secondo 3BMeteo le condizioni atmosferiche sullo Stivale si fanno stabili con tempo soleggiato e temperature in aumento.