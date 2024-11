MilanoCortina 2026, la fiamma olimpica farà tappa a Bergamo

A un anno esatto dall’accensione della Fiamma a Olimpia, il comitato organizzatore dei Giochi del 2026 ha svelato i percorsi della Fiamma Olimpica e di quella Paralimpica. Il viaggio della fiamma olimpica partirà da Roma il 6 dicembre 2025, farà sosta a Bergamo il 2 febbraio 2026, per poi concludersi a Milano il 6 febbraio 2026. L’ultima volta a Bergamo la fiamma era passata in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 , esattamente 20 anni fa.

L’appuntamento con la fiamma olimpica a Bergamo è fissato per il 2 febbraio 2026. In Lombardia toccherà anche le città di Varese, Pavia, Brescia, Mantova, Livigno, Sondrio, Lecco, Como e Monza, per poi concludersi a Milano.