Oltre mille donne, precisamente 1.001, si sono rivolte, tra il 1° di gennaio a domenica, ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. Riferendo di essere vittime di violenza in casa, in sette casi su dieci da più di cinque anni. Un bilancio preoccupante quello tracciato dai centri antiviolenza della nostra provincia alla vigilia della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» che cade mercoledì. Delle 1.001 donne che hanno chiesto aiuto, 670 si sono rivolte ai centri gestiti da «Aiuto Donna Uscire dalla Violenza» di Bergamo e 331 a quelli della «Cooperativa Sirio» di Treviglio.

Il profilo delle vittime

Le vittime sono nel 60% dei casi italiane, anche se quest’anno si è registrato un aumento di indiane e pakistane. La fascia d’età maggiormente colpita resta stabilmente quella tra i 38 e i 57 anni, anche se quest’anno si è registrato un aumento significativo di richieste d’aiuto da parte della fascia più giovane, tra i 18 e i 27 anni, e pure una preoccupante crescita, già iniziata anche negli anni scorsi, delle anziane madri che vengono vessate dai figli, spesso per via delle dipendenze da sostanze stupefacenti di questi ultimi. Quanto al profilo delle vittime, il 40% ha un impiego stabile e nell’85% dei casi la violenza viene compiuta dal partner o dall’ex.

La percentuale degli autori di violenza domestica che ha un impiego stabile è doppia rispetto a quella della vittime ed è pari infatti all’80%: dato, questo, che dimostra come spesso la violenza fisica e psicologica vada di pari passo anche con quella economica. La maggior parte degli autori delle violenze segnalate è di nazionalità italiana (il 70%), mentre c’è un dato che fa riflettere: soltanto il 35% delle donne che chiedono aiuto ai centri antiviolenza della Bergamasca decide poi di dare un seguito formale, sporgendo una denuncia-querela alle forze dell’ordine.

Interessante anche il dato sull’origine delle segnalazioni: l’80% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza lo ha fatto passando dalle reti antiviolenza del territorio, realtà che raggruppano enti, istituzioni, associazioni, forze dell’ordine, strutture sanitarie. Insomma, ogni possibile luogo dove si possano intercettare potenziali vittime di violenza e indicare loro una strada per uscirne o comunque per chiedere un aiuto a dei professionisti. «La violenza di genere si conferma un fenomeno strutturale e capillare, in continua evoluzione, che richiede risposte sempre più mirate, tempestive e integrate – sottolinea Oliana Maccarini, presidente di Aiuto Donna Bergamo –: accanto alle forme di abuso già note, quella psicologica, fisica, economica, sessuale e lo stalking, l’associazione pone un focus prioritario sulla violenza digitale, tra cyberstalking, controllo da remoto dei dispositivi, molestie e tracciamento online, condivisione non consensuale di materiale intimo e violazione della privacy. La violenza digitale rappresenta un’estensione subdola, invasiva e pervasiva».

Di qui la decisione di Aiuto Donna – che gestisce sedi a Bergamo, Dalmine, Seriate, Vigano San Martino, Terno D’Isola e Clusone – di promuovere specifici percorsi di formazione e aggiornamento per le sue oltre 80 operatrici e volontarie, anche per far fronte ai nuovi contesti tecnologici», spiega ancora Maccarini.

«Fenomeno strutturale»

«Per affrancarsi da una relazione violenta non basta intervenire sull’emergenza – rileva ancora la presidente –: occorre ricostruire la fiducia nelle proprie risorse e l’autonomia individuale. L’empowerment personale, economico e sociale è la forma migliore per continuare a sostenere concretamente le donne. L’associazione affianca all’accoglienza e all’ascolto qualificato percorsi strutturati di rafforzamento dell’autodeterminazione, di reinserimento socio-lavorativo e di autonomia abitativa, affinché ogni donna possa riappropriarsi delle proprie scelte e del proprio futuro. La violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale e trasversale, non una mera emergenza. La precarietà e il timore di non farcela continuano a rappresentare ostacoli complessi, ma attraverso l’ascolto protetto, il supporto psicologico e legale è possibile spezzare la catena del maltrattamento».

Cinzia Mancadori è invece la responsabile dei centri antiviolenza di Sirio, a Treviglio, Romano e in Valle Brembana: «Il dato significativo di quest’anno – spiega – è che nel caso in cui i contatti con il centro antiviolenza avvengano attraverso intermediari, nell’80% dei casi questi intermediari sono in contatto con soggetti che fanno parte della rete antiviolenza. Ciò vuol dire il centro è visto come un punto di riferimento da attivare a favore delle donne, anche a livello istituzionale».

La mediazione culturale

Importante, poi, la presenza dei mediatori culturali: «Non soltanto quando la donna non sa parlare italiano, situazione che si verifica abbastanza spesso e che rende difficile la comunicazione e la possibilità di chiedere aiuto – rileva Mancadori –. La mediatrice, infatti, non è solo una traduttrice, ma una figura preparata sul tema della violenza, che accompagna le donne anche a comprendere quanto i comportamenti subiti non debbano essere giustificati dall’appartenenza culturale, ma considerati come una scelta degli uomini. Inoltre la mediatrice sostiene le donne nel comprendere che le scelte che si trovano a fare non sono in contrapposizione con la propria cultura di appartenenza, ma rientrano nei diritti umani, ovvero nel diritto alla libertà della donna di poter condurre la propria vita nel rispetto dei propri bisogni e di quelli dei figli minori».