Millegradini, oggi iscrizioni e definizione degli itinerari. Domani la camminata

Sabato 16 e domenica 17 settembre torna la Millegradini che consentirà a tutti i partecipanti di sentirsi un po’ turisti nella loro città, riscoprendo non solo il piacere di muoversi a piedi, ma anche tutti quei parchi, i musei, i vicoli e le chiese che la fretta molto spesso impedisce di ammirare.

60 luoghi aperti

Domenica il via da L’Eco di Bergamo

Domenica, invece, è il giorno della camminata di gruppo, con partenza alle 9 da piazzetta Don Andrea Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo . Due sono i percorsi tracciati dall’organizzazione: un percorso turistico di 11 chilometri e uno amatoriale di 16 km . Si aggiungono come da tradizione un percorso agonistico su circa 800 metri di dislivello , che verrà affrontato dai runners della Bergamo City Trail e del Gran premio Millegradini , e la Zerogradini , un itinerario accessibile rivolto nello specifico a persone con disabilità motorie, sensoriali, invalidità temporanee, anziani, donne in gravidanza e famiglie con bambini piccoli.

Come Iscriversi alla Millegradini

Per iscriversi è possibile farlo sia oggi, sia domani: dalle 9 alle 19 di sabato e della domenica allo stand de L’Eco cafè in Colle Aperto, davanti alla pasticceria La Marianna, oppure sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica mattina dalle 7,30 alle 10,30 in Piazzetta Don Spada.