Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 18 Gennaio 2026

«Mio figlio 15enne e due amici rapinati da alcuni maranza in piazzale Alpini a Bergamo»

IN SERATA. La segnalazione di un papà: «Minacciati con un coltello». Via trenta euro, hanno sporto denuncia.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
Carabinieri nella zona della stazione di Bergamo in una foto d’archivio
Carabinieri nella zona della stazione di Bergamo in una foto d’archivio

Bergamo

«Hanno appena rapinato mio figlio e due suoi amici. È davvero assurdo che i nostri ragazzi non possano più girare tranquillamente per Bergamo la sera». Lo sfogo di un papà arriva poco dopo che il figlio di 15 anni e due amici della stessa età sono stati raggiunti e minacciati da un gruppetto di ragazzini, vestiti da maranza, in centro città. L’obiettivo? I soldi e i cellulari che i tre minori – residenti nell’hinterland – avevano con sé.

«Li hanno minacciati»

I tre giovanissimi, racconta il padre, si trovavano davanti a piazzale Alpini, in zona stazione, intorno alle 21 di sabato 17 gennaio. Avevano deciso di passare un sabato sera tranquillo nel capoluogo, quando alcuni ragazzini – dalle prime informazioni sembrerebbero cinque, tra i 15 e i 16 anni – di origine straniera si sono fatti avanti intimando loro di fermarsi. «Avevano la stessa età di mio figlio e dei suoi amici», racconta il papà. È accaduto tutto nel giro di una manciata di minuti: i maranza, dopo averli accerchiati, hanno intimato di consegnare soldi e cellulari. «E anche i vestiti – aggiunge il genitore –. Li hanno proprio perquisiti e minacciati dicendo che, se si fossero rifiutati di consegnare quel che avevano con sé, avrebbero tirato fuori un coltello. Lì vicino non c’era nessuno che potesse intervenire in quel momento». E quindi i tre minori, spaventati, hanno svuotato il contenuto delle loro tasche: in tutto, trenta euro. Una volta arraffato il bottino, i cinque aggressori si sono rapidamente dileguati per le vie della città, lasciando perdere le proprie tracce.

«Non è la prima volta»

A quel punto sono stati allertati i carabinieri della stazione di Bergamo, che sono arrivati sul posto per ricostruire l’accaduto. Il figlio ha poi chiamato anche il papà che, comprensibilmente in apprensione, si è precipitato per verificare le sue condizioni. Insieme, poi, sono andati alla caserma dei carabinieri di Bergamo per sporgere denuncia (sabato 17 gennaio a tarda sera era in corso di formalizzazione). «Purtroppo – aggiunge il padre – non è la prima volta che a mio figlio e ai suoi amici capita una cosa del genere. Era successo già alla Celadina e a Seriate, con dinamiche molto simili».

L’ultimo episodio di questo tipo a Bergamo risale al 9 gennaio, quando tre ragazzi erano stati minacciati nella zona di via Gavazzeni. Mentre in precedenza, il 19 dicembre, lo stesso era accaduto in poche ore a otto minorenni: in questo caso erano stati rapinati da baby gang armate di spray urticante, tra la stazione Teb e piazzale Marconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Seriate
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gente, Persone
Giustizia, Criminalità
Carabinieri