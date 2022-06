Mobilità sostenibile, un portale con tutte le informazioni utili per chi usa la bici in città

Le biciclette a noleggio in città ci sono da tempo, le piste, le corsie ciclabili e i parcheggi pure, così come una velostazione in piazzale Marconi. Mancava un’adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione all’uso della bicicletta. Venerdì 3 giugno, Giornata internazionale della bicicletta, la lacuna è stata colmata, con la messa in rete di un portale ( www.bergamoinbicicletta.it ) che racchiude le informazioni necessarie per passare dall’utilizzo dell’auto ai pedali, e ai relativi servizi : mappe delle ciclabili e degli stalli, notizie tecniche e indicazioni utili sul cicloturismo.