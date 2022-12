Mondiali, il Marocco elimina la Spagna e vola ai quarti: tifosi in festa anche a Bergamo - Video

Il Marocco batte 3-0 la Spagna ai calci di rigore e vola per la prima volta ai quarti del Mondiale. Una vittoria storica per la nazionale, salutata con entusiasmo anche dai cittadini marocchini che vivono in Italia: nelle strade di diverse città della Penisola – da Nord a Sud, Bergamo compresa – sono scesi in strada in tantissimi tra bandiere, clacson e applausi. Epicentro della festa in centro città la zona tra i Propilei di Porta Nuova, viale Papa Giovanni e la stazione.