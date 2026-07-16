Monopattini, 128 multe in tre mesi. E da oggi l’assicurazione è obbligatoria

Giovedì 16 luglio è una data importante per chi è abituato a spostarsi con il monopattino elettrico in città. Scatta infatti l’obbligo di avere una copertura assicurativa: chi sarà trovato senza rischia una sanzione tra i 100 e i 400 euro, a fronte di una polizza ad hoc che costa attorno ai trenta euro.

Il secondo step della riforma del codice della strada

Si tratta del secondo step della riforma che riguarda questo mezzo di trasporto sempre più diffuso e rimasto a lungo non regolamentato. Già due mesi fa, il 16 maggio, era stato introdotto l'obbligo di girare con il «targhino», mentre il caschetto era già un obbligo. E proprio negli ultimi mesi la polizia locale cittadina ha intensificato i controlli per fare in modo che le nuove regole venissero rispettate: nel dettaglio, nei tre mesi di aprile, maggio e giugno sono stati organizzati 68 servizi stradali dedicati, con 128 conducenti di monopattini sanzionati per l’assenza del «targhino», a partire da metà maggio, o del caschetto. Mentre tra gennaio e marzo, nel periodo dunque precedente alla riforma normativa, non erano stati organizzati dal comando di via Coghetti controlli mirati, già ad aprile erano scattati i primi tre controlli, con 16 sanzioni comminate a 18 conducenti di monopattini elettrici.

Crescono i controlli

Da maggio, la svolta: i servizi mirati sono balzati a 32, con 50 conducenti controllati e 52 multe. Trend in ulteriore crescita da giugno: 33 i servizi, 60 i conducenti controllati e altrettante le sanzioni erogate. La mancanza del «targhino» prevede multe tra i cento e i quattrocento euro, mentre il mancato impiego del caschetto protettivo tra i 50 e i 250 euro. In tutto la polizia locale ha dedicato a questa attività negli ultimi tre mesi 150 ore complessive sulla strada. «Una dimostrazione dell’alto tasso di efficacia e capillarità degli interventi, che proseguiranno – spiega l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni – con la massima fermezza anche contro il potenziamento illegale dei veicoli elettrici. In caso di alterazioni strutturali o del software per superare i limiti, le procedure prevedono il sequestro e la denuncia».