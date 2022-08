Monopattini, nuovo bando in vista. «Più ordine con le “postazioni virtuali” di sosta»

Novità in vista per i servizi di monopattini in sharing nella città di Bergamo: il Comune sta infatti lavorando al nuovo bando per l’assegnazione del servizio, visto che le attuali concessioni sono ormai in scadenza, come previsto due anni fa dal precedente bando voluto dall’Amministrazione comunale. Nel mese di settembre il nuovo bando sarà pubblicato e presentato in occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile: dal prossimo 1° gennaio 2023 è possibile che partano dunque i nuovi servizi di monopattini elettrici, sulla scorta del grande successo ottenuto in questi ultimi due anni.