Monopattino rubato in velostazione a Bergamo. Ladro ripreso dalle telecamere

«Domenica ho parcheggiato il monopattino, legato con due catenacci, alla velostazione di piazzale Marconi e lunedì, quando sono andato a prenderlo, ho trovato solo i due catenacci tagliati a terra. Pensavo di aver parcheggiato in un posto sicuro , anche perché è a pagamento, ma i responsabili mi hanno detto che non si tratta di un parcheggio custodito e non si assumono responsabilità».

La segnalazione ci arriva da un lettore, Tiziano F. di Bergamo, che utilizza il monopattino per arrivare in stazione e poi prendere il treno per andare a lavorare. «In effetti c’è scritto nel regolamento sul sito, ma in velostazione non ci sono cartelli. Volevo segnalare che non si riesce a passare dai tornelli con una bicicletta ma con il monopattino sì, quindi fate attenzione».