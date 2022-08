Montagna, «Le comunità ora siano le protagoniste del cambiamento»

Un progetto che possa avere continuità nel tempo e che possa rappresentare un acceleratore di sviluppo per servizi che possano essere utili in primo luogo agli abitanti. È la ricetta per il turismo orobico di Federica Burini, geografa, professoressa dell’Università degli Studi di Bergamo e presidente del corso di laurea magistrale in Planning and management of turism system (Pianificazione e gestione dei sistemi turistici), che si propone di formare professionalità che sappiano leggere le potenzialità turistiche del territorio e valorizzarle.