«Montagne da difendere per il futuro del pianeta»

Le montagne e il loro sviluppo sostenibile all’attenzione dell’Onu: salvaguardia, futuro, energia, ruolo dei suoi abitanti, cooperazione, economia. Quella approvata - da 110 Stati del mondo - lo scorso mese dall’Organizzazione delle Nazioni Unite è un invito ad «agire» per la montagna e, con essa, per l’intero Pianeta. Il documento - dieci pagine in 28 articoli - è frutto della diplomazia italiana e dei loro colleghi kyrgysi. Una Risoluzione per la quale ha avuto un ruolo di costruttore anche Agostino Da Polenza, ex scalatore bergamasco, fondatore e presidente del comitato Ev-K2 Cnr, progetto di ricerca scientifica e tecnologica in Himalaya.