Motorizzazione, scendono gli arretrati: grazie a 2mila esami pratici al mese

La media di oltre duemila esami pratici mensili programmati negli ultimi sei mesi (da settembre a febbraio) ha fatto scendere l’arretrato a circa 7mila fogli rosa (ad agosto erano intorno agli 8mila), con una conseguente diminuzione anche dell’attesa tra esame teorico e pratico, scesa a circa 4 mesi, mentre ad agosto era intorno ai 5 mesi. È questa la fotografia della situazione attuale alla Motorizzazione di Bergamo che, a differenza di qualche mese fa, rende pienamente soddisfatti anche i rappresentanti delle autoscuole. «La promessa che ci aveva fatto la scorsa estate il direttore della Motorizzazione, Vincenzo Valenti, è stata mantenuta – conferma Massimo Flaccadori, segretario provinciale dell’associazione di categoria Unasca e presidente del consorzio Abc (due realtà che nella Bergamasca rappresentano una cinquantina di autoscuole su un totale di 120) –, infatti da settembre a febbraio la media è di oltre duemila esami pratici mensili programmati. Proprio per questo ci teniamo a ringraziare non solo il direttore ma anche tutto il personale della Motorizzazione per tutto l’impegno: si sono dati molto da fare per accontentarci e ora siamo davvero contenti di vedere questi ottimi risultati. La speranza è che il trend continua a restare così positivo».

«Promesse mantenute»

«Da aprile ad agosto dello scorso anno – continua Flaccadori – la situazione non era ottimale e c’erano state alcune difficoltà perché la media era scesa a circa 1.700 esami pratici mensili, ma eravamo ottimisti per il futuro e, infatti, da settembre i numeri sono stati positivi e ora siamo sicuramente soddisfatti per le promesse mantenute». Proprio ad agosto, infatti, il direttore della Motorizzazione, Vincenzo Valenti, parlando di un bilancio «non ottimo ma discreto», aveva dichiarato a «L’Eco» che «da settembre riprenderemo a tambur battente con duemila esami pratici mensili». Promesse rispettate, visto che negli ultimi sei mesi la media è stata superiore ai duemila esami pratici mensili (che sono quelli canonici per riuscire a smaltire l’arretrato), permettendo anche di ridurre i tempi d’attesa per gli utenti, mentre per quanto riguarda gli esami teorici, «non ci sono particolari problemi e l’attesa è praticamente azzerata», conferma sempre Flaccadori. «Pian piano stiamo riuscendo anche a recuperare l’arretrato – commenta il direttore della Motorizzazione –, stiamo lavorando bene con oltre duemila esami pratici mensili programmati negli ultimi sei mesi. Certo, non ci potrà mai essere un recupero totale, ma quello che è importante è continuare con questo trend positivo degli ultimi mesi». «Certamente – conclude Vincenzo Valenti – il bilancio degli ultimi mesi è assolutamente positivo».

