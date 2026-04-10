Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese

«La situazione è ormai insostenibile, siamo ostaggio di una movida molesta». I residenti della centralissima via Sant’Orsola, soprattutto nella metà di strada verso l’incrocio con via Sant’Alessandro, lamentano da tempo «schiamazzi fino a tarda notte, assembramenti di giovanissimi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi e una maleducazione diffusa tra i ragazzi come reazione alle proteste, per esempio quando chiediamo di poter passare per rincasare».

I residenti lamentano da tempo «schiamazzi fino a tarda notte, assembramenti di giovanissimi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi e una maleducazione diffusa Le segnalazioni, relative soprattutto al weekend e ai giorni di vacanza, sono arrivate anche al Comune, che ha recentemente incontrato i titolari di tre bar della via: Boston Bar, Al Diciotto e Mamma Mia Loungebar. «I colloqui sono stati positivi, c’erano anche il vicesindaco Sergio Gandi, la comandante della polizia locale Monica Porta e i responsabili dell’ufficio commercio e della polizia commerciale – spiega l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni –. I gestori si sono dimostrati disponibili, c’è la volontà di collaborare per risolvere il problema, evitando ordinanze comunali che impongano la chiusura anticipata. Monitoriamo con attenzione la situazione, la polizia locale è in prima linea, anche con controlli in borghese. Il nostro obiettivo è quello di bilanciare le varie esigenze, permettendo ai residenti di vivere tranquilli, ai giovani di godersi la città anche la sera, ma sempre con rispetto, e agli esercenti di lavorare in serenità».

Collaborazione dai locali