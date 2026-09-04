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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Multe stradali, fino a mille euro per chi viaggia senza assicurazione. Rincari per i monopattini sui marciapiedi

DA SAPERE. Il Mit aggiorna la tabella delle sanzioni: rincari per alcune violazioni e nuove multe. Nel complesso, però, gli importi calano del 7%.

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Redazione Web
Redazione Web
Multe stradali, fino a mille euro per chi viaggia senza assicurazione. Rincari per i monopattini sui marciapiedi
Novità sanzioni per i monopattini sui marciapiedi

Bergamo

Multe più pesanti per chi circola senza assicurazione, non rispetta la precedenza o utilizza il monopattino sul marciapiede. Per numerose altre violazioni, invece, sono previste riduzioni: nel complesso, gli importi delle sanzioni stradali diminuirebbero di circa il 7%.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato agli operatori e alle associazioni interessate la versione aggiornata della tabella prevista dal Codice della strada. I soggetti coinvolti nella consultazione pubblica potranno presentare valutazioni e proposte di modifica entro il 13 settembre.

Mille euro di multa per i veicoli senza assicurazione

La sanzione per la violazione dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore salirebbe da 866 a mille euro. Quasi raddoppiata anche la multa per chi non rispetta le regole di precedenza durante manovre come immissione in strada, retromarcia e inversione: l’importo passerebbe da 42 a 80 euro.
La tabella comprende complessivamente 795 fattispecie. Secondo il Mit, le sanzioni destinate ad aumentare sono 66, pari all’8% del totale, mentre le altre verrebbero ridotte, in alcuni casi in maniera significativa.

Per i monopattini che intralciano i pedoni e per i veicoli a due o tre ruote che circolano sul marciapiede, la multa salirebbe da 40 a 160 euro

Monopattini sul marciapiede, sanzione da 160 euro

La proposta introduce inoltre 85 nuove fattispecie sanzionatorie, indicate anche sulla base delle segnalazioni della Polizia locale. Si tratta di comportamenti gravi per i quali il Codice vigente non prevede ancora una sanzione specifica. Per i monopattini che intralciano i pedoni e per i veicoli a due o tre ruote che circolano sul marciapiede, la multa salirebbe da 40 a 160 euro. L’accensione di fuochi nei pressi della strada potrebbe invece costare mille euro, contro gli attuali 250.

Adusbef: «Mille euro non sono sufficienti»

L’Adusbef giudica insufficiente l’aumento previsto per chi viaggia senza assicurazione. Secondo l’associazione, dei 47 milioni di veicoli circolanti in Italia nove milioni sarebbero privi della copertura obbligatoria. «Una sanzione da mille euro non appare adeguata ad arginare il fenomeno», afferma il presidente Antonio Tanza, chiedendo pene più severe per i trasgressori.

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