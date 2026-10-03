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Cronaca / Bergamo Città Sabato 03 Ottobre 2026

Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata

IL PROGETTO. Droni e laser scanner per studiare l’evoluzione di una porzione del paramento di quella parte delle Mura.

Lettura 1 min.
Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata
La zona di monitoraggio della cortina di Santa Grata sulle Mura di Bergamo

Bergamo

Prosegue l’attività di monitoraggio della cortina di Santa Grata delle Mura veneziane, avviata dal Comune di Bergamo in accordo con la Soprintendenza, a seguito del distacco di una porzione del paramento al piede verificatosi nel settembre 2025.

Il monitoraggio

Nei giorni scorsi, la squadra dei tecnici dei Lavori pubblici e degli specialisti incaricati ha effettuato una nuova sessione di rilievi utilizzando drone, laser scanner e strumentazioni foto e topografiche ad alta precisione. Si tratta del terzo controllo realizzato dall’avvio del monitoraggio, dopo quelli effettuati a fine maggio e a fine agosto. Complessivamente sono previste sei campagne di rilevazione, distribuite nell’arco dell’anno per coprire le diverse stagioni. L’obiettivo è monitorare il comportamento della struttura al variare delle condizioni metereologiche, come precipitazioni abbondanti e oscillazioni termiche.

Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata
Utilizzato il drone per il monitoraggio delle Mura
Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata
Una delle stazioni di monitoraggio
Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata
La parte delle Mura crollata

Per rendere le misurazioni il più possibile accurate, sono state predisposte due stazioni di rilevazione, una sulla piattaforma di Santa Grata e una sul bastione di San Giovanni, e sono stati collocati sulla cortina 30 target, utilizzati come punti di riferimento comuni per le diverse tecniche di rilievo.

Il confronto tra i modelli prodotti nelle diverse campagne consente di verificare nel tempo eventuali variazioni e movimenti

Mura veneziane, prosegue il monitoraggio della cortina di Santa Grata
Una volta concluso il monitoraggio e individuate le cause del fenomeno, sarà redatto lo specifico progetto esecutivo di consolidamento

Una parte delle acquisizioni viene effettuata attraverso il drone, che consente di eseguire il rilievo fotogrammetrico della superficie; il laser scanner rileva invece milioni di punti, permettendo di ricostruire digitalmente la geometria della muratura e la stazione totale scatta immagini di altissima precisione. I dati raccolti dalle diverse apparecchiature vengono successivamente elaborati e integrati per ottenere una ricostruzione tridimensionale della porzione di Mura interessata. Il confronto tra i modelli prodotti nelle diverse campagne consente di verificare nel tempo eventuali variazioni e movimenti.

L’importo dell’intervento potrà essere definito soltanto una volta completata la progettazione e si inserirà nel più ampio programma di manutenzione e conservazione delle Mura veneziane

L’attività rappresenta la fase conoscitiva propedeutica all’intervento sulla cortina. Una volta concluso il monitoraggio e individuate le cause del fenomeno, sarà redatto lo specifico progetto esecutivo di consolidamento, che verrà sottoposto alla Soprintendenza. Successivamente il Comune potrà procedere con i lavori di sistemazione. L’importo dell’intervento potrà essere definito soltanto una volta completata la progettazione e si inserirà nel più ampio programma di manutenzione e conservazione delle Mura veneziane.

«Su un bene storico e monumentale come le Mura veneziane è fondamentale intervenire partendo da una conoscenza precisa del fenomeno. Il monitoraggio che stiamo portando avanti ci permette di osservare nel tempo questa porzione della cortina con strumenti diversi e dati ad alta precisione, per capire l’origine del distacco e verificare eventuali movimenti. È un lavoro meno visibile rispetto a un cantiere, ma indispensabile per arrivare a un progetto di consolidamento fondato su elementi puntuali e per programmare nel modo più corretto l’intervento di conservazione» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
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Arte, cultura, intrattenimento
Ferruccio Rota
Ministero dei Lavori pubblici