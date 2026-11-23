Natale 2026, tutte le iniziative a Bergamo in click
LA MAPPA. Mercatini, tradizioni, luci e spettacoli: seleziona una categoria e scopri date, luoghi e informazioni per vivere le feste in città.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Con l’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, la città è entrata definitivamente in clima natalizio. Sarà un mese ricco di eventi, di iniziative ma anche di solidarietà, non solo in centro ma anche nei quartieri.
Mercatini, tradizioni, luci e spettacoli, abbiamo creato un archivio digitale dove si possono trovare tutte le informazioni che cercate. Basta selezionare una categoria per scoprire le date, i luoghi e informazioni per vivere le feste in città.
Sul sito troverete una sezione, in continuo aggiornamento, dedicata al Natale in città e in provincia (clicca qui per consultarla), con tutte le notizie che riguardano il periodo delle feste.
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