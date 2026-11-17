Natale a Bergamo 2026, tutte le novità: mercatini, ruota e luminarie
LE INIZIATIVE. Dal 22 novembre al 10 gennaio la città si veste a festa. In piazza Vittorio Veneto arriva il Bosco dell’Incanto, mentre tornano luminarie e installazioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Bergamo si prepara al Natale con mercatini, luminarie, installazioni artistiche e la tradizionale ruota panoramica. Dal 22 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 torna «Natale a Bergamo», il programma promosso dal Distretto urbano del commercio, dal Comune e dalla Camera di Commercio, con iniziative dal centro a Città Alta.
Natale a Bergamo, il nuovo Bosco dell’Incanto
Tra le novità spicca il Bosco dell’Incanto in piazza Vittorio Veneto, che prende il posto del Bosco di Natale e si amplia fino alla Torre dei Caduti. Il progetto della paesaggista Lucia Nusiner comprende una pergola luminosa lunga 40 metri.
Dal 22 novembre al 24 dicembre torna la casetta di Babbo Natale. Domenica 22, alle 17.30, l’accensione dell’Albero dell’Incontro con il Minicoro Monterosso.
Ruota panoramica e mercatini di Natale in piazza Matteotti
La ruota panoramica sarà aperta fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23.45. Ai suoi piedi, dal 20 novembre all’Epifania, tornano le 16 casette del mercatino natalizio, con prodotti artigianali e specialità gastronomiche.
Luminarie, Christmas Design e albero in Piazza Vecchia
Domenica 22 novembre, alle 17.30, si accendono i 10 chilometri di luminarie tra centro, borghi e Città Alta. Le nuove luci consentono di ridurre di un terzo i consumi energetici. Dal 21 novembre al 6 gennaio torna Christmas Design con 14 installazioni d’autore. Il 3 dicembre, alle 17, sarà acceso l’albero di Natale in Piazza Vecchia. Il 13 dicembre, infine, mercatino natalizio in Borgo Santa Caterina, dalle 10 alle 18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA