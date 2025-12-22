Natale a Bergamo, tra pioggia in pianura e neve in montagna

Bergamo si prepara a vivere una settimana di Natale turbolenta, metereologicamente parlando. Secondo 3bmeteo.com, il Nord Italia sarà interessato da un vortice ciclonico che porterà precipitazioni, vento e temperature in calo.

La neve sopra i mille metri di quota

Non si tratta di gelo intenso, ma di un clima più consono alla stagione invernale dopo giorni di temperature anomale. In città sono previste piogge intermittenti e la possibilità di neve a quote medio-basse, tra 1000 e 1200 metri, con accumuli localmente abbondanti in collina e montagne circostanti.

Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che «il cambiamento della circolazione atmosferica sull’Europa spingerà l’anticiclone verso la Scandinavia, favorendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche sull’Italia. Contestualmente, aria fredda dalla Russia interesserà principalmente il Nord e il medio versante adriatico, portando giornate instabili e venti sostenuti come Bora, Grecale e Tramontana, con mari mossi o molto mossi».

Lombardia e Alpi: nevicate abbondanti in vista delle feste

Le province alpine e prealpine, tra Piemonte, Cuneese e Torino, vedranno nevicate consistenti tra lunedì e Natale, con accumuli che possono superare il metro e mezzo oltre i 2000 metri. Anche sull’Appennino centro-settentrionale la neve tornerà a cadere, con possibili accumuli superiori a mezzo metro in alta quota. In Piemonte e nell’entroterra ligure la neve potrà spingersi fin sotto i 300-500 metri, creando scenari invernali tipici del periodo.

Centro e Sud Italia: piogge, vento e clima più freddo

Al Centro e Sud, pur con minore intensità rispetto al Nord, il maltempo porterà piogge intermittenti e venti forti, soprattutto Scirocco e Libeccio. L’instabilità interesserà soprattutto l’Appennino emiliano-romagnolo, con fiocchi a quote medio-alte, ma temporaneamente la neve potrà scendere fin sotto i 500-600 metri alla Vigilia.

L’Europa centrale sotto il gelo: neve possibile in pianura