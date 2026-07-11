Nella notte tra il 14 e il 15 luglio chiude il tratto di A4 da Dalmine a Bergamo
PER LAVORI. Solo in direzione Brescia. E resterà chiuso il casello di Dalmine, in entrambe le direzioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, dalle 22 alle 5, chiuderà per lavori il tratto dell’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Nel mentre, il casello di Dalmine resterà chiuso in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di percorrere la Ss470 Dir e la Ss671, per poi rientrare in A4 a Bergamo.
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