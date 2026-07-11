Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Luglio 2026

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio chiude il tratto di A4 da Dalmine a Bergamo

PER LAVORI. Solo in direzione Brescia. E resterà chiuso il casello di Dalmine, in entrambe le direzioni.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Nella notte tra il 14 e il 15 luglio chiude il tratto di A4 da Dalmine a Bergamo
Il casello di Dalmine

Bergamo

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, dalle 22 alle 5, chiuderà per lavori il tratto dell’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Nel mentre, il casello di Dalmine resterà chiuso in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di percorrere la Ss470 Dir e la Ss671, per poi rientrare in A4 a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Trasporti
Economia, affari e finanza