Lunedì 29 Dicembre 2025
Niente pioggia e poche nuvole: ecco come sarà il meteo per la fine dell’anno
LE PREVISIONI. Dal 30 dicembre sera previsto l’arrivo di una massa d’aria più fredda e umida.
Sono giornate splendide quelle che ci hanno accompagnato dopo la parentesi natalizia fino ad oggi: cielo limpido, aria secca e temperature oltre la media sulle Orobie grazie a una forte inversione termica, più freddo e umido in pianura con qualche locale foschia o nebbia ma nel complesso con tempo stabile e soleggiato.
Dal 30 dicembre sera la situazione cambierà grazie all’arrivo di una massa d’aria più fredda e umida dai quadranti Nord orientali: lambirà solo la zona di alta pressione ad oggi presente, ma tanto basterà per consentire a corpi nuvolosi di raggiungere il territorio orobico. Di conseguenza attendiamo un moderato peggioramento che da martedì sera si protrarrà fino a mercoledì mattina. In questo lasso di tempo non sono escluse deboli e locali precipitazioni (probabilità medio bassa) che, a quote collinari potranno essere nevose ma senza accumuli apprezzabili. Va subito precisato che, al limite, si tratterà solo di qualche fiocco, in sostanza più una situazione coreografica che altro.
Per la fine d’anno cielo sereno o poco nuvoloso
Dal pomeriggio di mercoledì, poi, seguirà un moderato miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo variabile. A seguire, nella notte del brindisi di Capodanno, si prevede cielo nel complesso sereno o poco nuvoloso con sensibile calo termico a seguito dell’irruzione dell’aria fredda sopra descritta.
La prima giornata del nuovo anno, infine, scorrerà inizialmente con cielo da poco nuvoloso a variabile; nel pomeriggio arriveranno ancora le nuvole ma, probabilmente, senza precipitazioni.
