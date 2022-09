Nuova luce per la chiesa di San Bartolomeo: «Serve l’aiuto di tutti»

«Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno». La frase è di Madre Teresa di Calcutta e ieri a citarla ci ha pensato Fra Angelo Preda, priore della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano in largo Belotti, durante la presentazione del progetto «1000+1 Anni di Luce per San Bartolomeo-Bergamo Città dei Mille» proprio per evidenziare quanto sia importante il contributo di tutti. Per questa iniziativa – lanciata dai Frati Predicatori (Domenicani) di Bergamo, in occasione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 – lo sarà di sicuro.