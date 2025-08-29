Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025

Nuovo palazzetto, gli scavi ad ottobre. L’obiettivo: pronto per l’autunno 2026

L’OPERA. L’appalto in capo alla società Chorus Life. L’area consegnata all’impresa a luglio. «Conclusa la mappatura dei sottoservizi con i georadar».

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rendering di come sarà il futuro Palasport, dove un tempo sorgeva il Palacreberg
Un rendering di come sarà il futuro Palasport, dove un tempo sorgeva il Palacreberg

Non ci sono ancora reti di cantiere o gru in fase di allestimento in via Pizzo della Presolana, dove sorgerà il futuro Palazzetto dello sport. Ma i radar che mappano i cosiddetti «sottoservizi» (dai tubi del gas ai cavi dell’elettricità) hanno già lavorato sul piazzale dove un tempo c’era il Palacreberg e dove, per ottobre 2026 (questo l’obiettivo), sorgerà il nuovo Palazzetto. Gli interventi relativi alla «cantierizzazione» hanno preso il via lo scorso luglio, una serie di operazioni propedeutiche agli scavi in programma ad ottobre. Ma ci sarà da correre: per realizzare l’opera pubblica, il progetto prevede «450 giorni naturali e consecutivi». Tradotto, 15 mesi.

Il cronoprogramma

Questo il cronoprogramma che dovrà rispettare la Gvg Spa di Roma, impresa che, lo scorso giugno, si è aggiudicata la gara europea da oltre 12 milioni di euro (e che in città ha in attivo anche il cantiere per la nuova scuola «Gabriele Rosa»). Stazione appaltante (che si è occupata anche della progettazione della gara) è la società Chorus Life, come previsto dall’accordo di programma sottoscritto anche con il Comune di Bergamo, che ha definito il perimetro dell’operazione sullo smart district voluto dalla famiglia Bosatelli, inaugurato lo scorso novembre tra via Serassi e Bianzana. Dentro quell’operazione è maturato il progetto per il nuovo Palazzetto dello sport, che andrà a sostituire lo storico impianto di piazzale Oberdan (in fase di trasformazione, futura sede Gamec).

L’opera è in parte finanziata da Chorus Life (per il 56%) e dal Comune di Bergamo per la parte restante. La stazione appaltante, interpellata sull’avvio del cantiere, fa sapere che «l’area è stata consegnata alla fine di luglio dal Comune di Bergamo alla stazione appaltante Chorus Life, che a sua volta l’ha consegnata all’impresa. Sempre nel mese di luglio è iniziata la cantierizzazione. In quest’ultima settimana di agosto è stata attivata e ultimata l’attività di geolocalizzazione con georadar di tutti i sottoservizi, per consentire di procedere con lo scavo relativo alle fondazioni. Ora questo rilievo georadar sarà condiviso con tutti gli enti, una volta avuta l’approvazione si procederà allo scavo e quindi alla posa delle prime fondazioni. Il progetto costruttivo è già partito, la prima attività sarà quella dello scavo, che presumibilmente avverrà ad ottobre. È in corso di individuazione l’impresa che se ne occuperà. A seguire si procederà con le fondazioni e poi, in base allo sviluppo del progetto, si procederà con la costruzione dell’edificio».

Accoglierà fino a 3mila spettatori

Il futuro Palazzetto dello sport (progetto firmato dallo studio A3Architetti) potrà ospitare eventi sportivi e culturali con 2.500 spettatori (con ampliamento fino a 3mila), dove si potranno disputare competizioni di pallavolo femminile fino alla serie A1 e di pallacanestro maschile fino alla serie B. L’edificio avrà una forma quasi quadrata (50x60 metri), alto circa 17 metri, con spazi interni pensati, questa la promessa dei progettisti, a garantire efficienza e comfort. Al piano terra ci sarà la hall d’ingresso, la biglietteria, gli uffici, bar e servizi igienici. A questo livello anche le tribune parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con mix zone per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale, che porteranno alle due tribune principali, su 12 gradoni. A servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione e l’allargamento di via Castel Regina, per migliorare l’accessibilità all’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Grandi Opere
politica
Enti locali
politica interna
Aree Urbane
Chorus Life
Gvg Spa