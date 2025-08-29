Nuovo palazzetto, gli scavi ad ottobre. L’obiettivo: pronto per l’autunno 2026

Non ci sono ancora reti di cantiere o gru in fase di allestimento in via Pizzo della Presolana, dove sorgerà il futuro Palazzetto dello sport. Ma i radar che mappano i cosiddetti «sottoservizi» (dai tubi del gas ai cavi dell’elettricità) hanno già lavorato sul piazzale dove un tempo c’era il Palacreberg e dove, per ottobre 2026 (questo l’obiettivo), sorgerà il nuovo Palazzetto. Gli interventi relativi alla «cantierizzazione» hanno preso il via lo scorso luglio, una serie di operazioni propedeutiche agli scavi in programma ad ottobre. Ma ci sarà da correre: per realizzare l’opera pubblica, il progetto prevede «450 giorni naturali e consecutivi». Tradotto, 15 mesi.

Il cronoprogramma

Questo il cronoprogramma che dovrà rispettare la Gvg Spa di Roma, impresa che, lo scorso giugno, si è aggiudicata la gara europea da oltre 12 milioni di euro (e che in città ha in attivo anche il cantiere per la nuova scuola «Gabriele Rosa»). Stazione appaltante (che si è occupata anche della progettazione della gara) è la società Chorus Life, come previsto dall’accordo di programma sottoscritto anche con il Comune di Bergamo, che ha definito il perimetro dell’operazione sullo smart district voluto dalla famiglia Bosatelli, inaugurato lo scorso novembre tra via Serassi e Bianzana. Dentro quell’operazione è maturato il progetto per il nuovo Palazzetto dello sport, che andrà a sostituire lo storico impianto di piazzale Oberdan (in fase di trasformazione, futura sede Gamec).

L’opera è in parte finanziata da Chorus Life (per il 56%) e dal Comune di Bergamo per la parte restante. La stazione appaltante, interpellata sull’avvio del cantiere, fa sapere che «l’area è stata consegnata alla fine di luglio dal Comune di Bergamo alla stazione appaltante Chorus Life, che a sua volta l’ha consegnata all’impresa. Sempre nel mese di luglio è iniziata la cantierizzazione. In quest’ultima settimana di agosto è stata attivata e ultimata l’attività di geolocalizzazione con georadar di tutti i sottoservizi, per consentire di procedere con lo scavo relativo alle fondazioni. Ora questo rilievo georadar sarà condiviso con tutti gli enti, una volta avuta l’approvazione si procederà allo scavo e quindi alla posa delle prime fondazioni. Il progetto costruttivo è già partito, la prima attività sarà quella dello scavo, che presumibilmente avverrà ad ottobre. È in corso di individuazione l’impresa che se ne occuperà. A seguire si procederà con le fondazioni e poi, in base allo sviluppo del progetto, si procederà con la costruzione dell’edificio».

Accoglierà fino a 3mila spettatori