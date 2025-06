Bergamo, nuovo Palazzetto dello Sport: l’appalto alla GVG Spa

L’impresa affidataria è la Gvg Spa di Roma, risultata prima in graduatoria al termine di una procedura di gara molto partecipata, che ha visto la presentazione di oltre 50 offerte. L’intervento, affidato a Chorus Life Spa, in qualità di stazione appaltante e in attuazione di quanto previsto dall’atto integrativo del 2024 sottoscritto dalle parti, rappresenta un tassello strategico nel processo di rigenerazione urbana della città e per la valorizzazione del tessuto sportivo e sociale del territorio.