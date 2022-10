Ognissanti e i defunti, tutte le Messe del vescovo. Online il libretto «L’Eco di Bergamo ricorda»

Le celebrazioni. Martedì alle 10,30 in Cattedrale e alle 15 al cimitero, mercoledì alle 18 sempre in Cattedrale. Disponibile in formato digitale il libretto con i nomi delle persone il cui annuncio di morte è apparso sulle pagine de L’Eco di Bergamo negli ultimi 12 mesi: tutti i lettori possono scaricarlo gratuitamente cliccando sul link all’interno di questo articolo.

