Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 30 Settembre 2026

Oltre 10 mila visitatori per i resti dell’auto della scorta di Falcone a Bergamo

LA MEMORIA. In dieci giorni la «Quarto Savona 15», l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone esposta a Bergamo, ha trasformato il cortile del Palazzo della Provincia in un luogo di memoria, incontro e riflessione.

Lettura meno di un minuto.
Oltre 10 mila visitatori per i resti dell’auto della scorta di Falcone a Bergamo
In dieci giorni la «Quarto Savona 15», l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone esposta a Bergamo, ha trasformato il cortile del Palazzo della Provincia in un luogo di memoria

Bergamo

Oltre 4 mila studenti, migliaia di cittadini e una partecipazione trasversale che ha coinvolto istituzioni, magistrati, forze dell’ordine, forze armate, associazioni e anche visitatori arrivati dall’estero. In dieci giorni la «Quarto Savona 15», l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone esposta a Bergamo, ha trasformato il cortile del Palazzo della Provincia in un luogo di memoria, incontro e riflessione.

Leggi anche
Leggi anche

Dal 18 al 28 settembre 2026, Bergamo ha ospitato la teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 e nella quale persero la vita gli agenti della polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

«Un’iniziativa che ha superato le aspettative per partecipazione e coinvolgimento: oltre 10.000 persone hanno raggiunto il cortile di Palazzo della Provincia nei dieci giorni di esposizione, con la teca visitabile gratuitamente ogni giorno dalle 9 alle 18 – spiega la Questura di Bergamo in una nota –. A fare da protagonisti sono stati soprattutto i giovani. Oltre 4 mila studenti, provenienti da numerosi istituti di Bergamo e della provincia, ma anche da fuori territorio, hanno incontrato la Quarto Savona 15. Le visite guidate, accompagnate dai volontari dell’Associazione nazionale della polizia di Stato, hanno permesso ai ragazzi di conoscere la storia della strage di Capaci, delle sue vittime e del valore della memoria». Tra i visitatori anche il Capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani, con i ragazzi del progetto «On the Road».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Metallurgia e Meccanica
Economia, affari e finanza
Vittorio Pisani
Antonio Montinaro
Vito Schifani
Rocco Dicillo
Giovanni Falcone
Quarto Savona
Fiat Croma
Associazione nazionale della polizia di Stato