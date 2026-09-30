Oltre 10 mila visitatori per i resti dell’auto della scorta di Falcone a Bergamo

Oltre 4 mila studenti, migliaia di cittadini e una partecipazione trasversale che ha coinvolto istituzioni, magistrati, forze dell’ordine, forze armate, associazioni e anche visitatori arrivati dall’estero. In dieci giorni la «Quarto Savona 15», l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone esposta a Bergamo, ha trasformato il cortile del Palazzo della Provincia in un luogo di memoria, incontro e riflessione.

Dal 18 al 28 settembre 2026, Bergamo ha ospitato la teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 e nella quale persero la vita gli agenti della polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.