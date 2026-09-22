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Cronaca / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Bergamo, Vittorio Pisani ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»

L’INCONTRO. Il capo della Polizia Vittorio Pisani a una rappresentanza di giovani che hanno vissuto il progetto: «Sono io che vi ringrazio. Grazie per ciò che fate. Continuiamo ad accogliervi a braccia aperte».

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Redazione Web
Redazione Web

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Bergamo, Vittorio Pisani ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»
Vittorio Pisani con alcuni membri di Ragazzi On the Road

Bergamo

Un incontro sulla strada, nel luogo che più rappresenta la natura di Ragazzi On the Road. E davanti a un simbolo che restituisce alla parola «servizio» il suo significato più profondo. Una rappresentanza di circa quindici ragazze e ragazzi over 16, che hanno vissuto il progetto On the Road, ha incontrato Vittorio Pisani, davanti alla teca che custodisce i resti della Quarto Savona 15, l’auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci.

Bergamo, Vittorio Pisani ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»
Bergamo, il capo della Polizia ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»
(Foto di Fabiana Tinaglia)

L’incontro si è svolto lunedì sera 21 settembre, dopo il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza dei vertici delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine del territorio, tra i quali il prefetto di Bergamo Luca Rotondi e il Questore Vincenzo Nicolì. I giovani presenti sono oggi anche parte di quell’esperienza peer-to-peer che caratterizza On the Road: ciò che vivono accanto alle Forze dell’ordine, alle Polizie Locali e agli operatori del soccorso torna poi tra i loro coetanei, da ragazzo a ragazzo, da ragazza a ragazza, alla pari.

Dalla pattuglia alla scorta

Tra le esperienze vissute in Italia con la Polizia di Stato ci sono i servizi sulle pattuglie della polizia stradale e l’affiancamento nelle scorte, come accaduto lo scorso agosto a Rimini, quando alcuni ragazzi hanno preso parte ai servizi connessi al seguito papale di Papa Leone XIV.

Quell’auto custodisce la memoria di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, gli uomini della polizia di Stato uccisi a Capaci insieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo

Trovarsi oggi davanti alla Quarto Savona 15 ha dato alla stessa parola, «scorta», un significato ancora più profondo. Quell’auto custodisce la memoria di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, gli uomini della polizia di Stato uccisi a Capaci insieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.
Rivolgendosi direttamente ai ragazzi che hanno portato la loro testimonianza e il loro ringraziamento, Pisani ha richiamato, in particolare, il valore del servizio svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale e l’esposizione al rischio che ne caratterizza il lavoro, soprattutto negli interventi sulle autostrade. «Sono io che vi ringrazio. Grazie per ciò che fate. Continuiamo ad accogliervi a braccia aperte», ha detto Pisani.

Bergamo, Vittorio Pisani ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»
Il capo della Polizia ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»

All’incontro, nel cortile del Palazzo della Provincia e della Prefettura di Bergamo, erano presenti insieme ai giovani il fondatore e vicepresidente dell’Associazione Alessandro Invernici e la consigliera Maria Antonia Foieni, in rappresentanza del presidente Egidio Provenzi.

«Al capo della Polizia va il nostro grazie più sincero per le parole rivolte ai ragazzi e per la vicinanza concreta a questa esperienza. Grazie al Questore Nicolì per aver accompagnato questo incontro e a tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, le polizie locali e gli operatori del soccorso e degli ospedali che in questi 19 anni hanno creduto e contribuito alla crescita di On the Road. Un modello nato in Bergamasca e che oggi, con il Protocollo interministeriale, ha assunto una dimensione nazionale. L’auspicio è che proprio qui, in una provincia ancora duramente segnata dalla mortalità stradale e dove ogni anno raccogliamo centinaia di candidature di giovani che chiedono di mettersi alla prova, si possa fare tesoro del percorso compiuto e offrire questa opportunità a un numero sempre maggiore di ragazzi. Perché ciò che vivono dall’altra parte del finestrino possa trasformarsi in consapevolezza e diventare prevenzione tra i loro coetanei. Da Bergamo siamo partiti. Da Bergamo vogliamo continuare a fare strada, insieme», ha dichiarato Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente dell’Associazione Ragazzi On the Road.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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