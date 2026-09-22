Bergamo, Vittorio Pisani ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»

Un incontro sulla strada, nel luogo che più rappresenta la natura di Ragazzi On the Road. E davanti a un simbolo che restituisce alla parola «servizio» il suo significato più profondo. Una rappresentanza di circa quindici ragazze e ragazzi over 16, che hanno vissuto il progetto On the Road, ha incontrato Vittorio Pisani, davanti alla teca che custodisce i resti della Quarto Savona 15, l’auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci.

Bergamo, il capo della Polizia ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate»

(Foto di Fabiana Tinaglia) L’incontro si è svolto lunedì sera 21 settembre, dopo il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza dei vertici delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine del territorio, tra i quali il prefetto di Bergamo Luca Rotondi e il Questore Vincenzo Nicolì. I giovani presenti sono oggi anche parte di quell’esperienza peer-to-peer che caratterizza On the Road: ciò che vivono accanto alle Forze dell’ordine, alle Polizie Locali e agli operatori del soccorso torna poi tra i loro coetanei, da ragazzo a ragazzo, da ragazza a ragazza, alla pari.

Dalla pattuglia alla scorta

Tra le esperienze vissute in Italia con la Polizia di Stato ci sono i servizi sulle pattuglie della polizia stradale e l’affiancamento nelle scorte, come accaduto lo scorso agosto a Rimini, quando alcuni ragazzi hanno preso parte ai servizi connessi al seguito papale di Papa Leone XIV.

Quell’auto custodisce la memoria di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, gli uomini della polizia di Stato uccisi a Capaci insieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo Trovarsi oggi davanti alla Quarto Savona 15 ha dato alla stessa parola, «scorta», un significato ancora più profondo. Quell’auto custodisce la memoria di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, gli uomini della polizia di Stato uccisi a Capaci insieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Rivolgendosi direttamente ai ragazzi che hanno portato la loro testimonianza e il loro ringraziamento, Pisani ha richiamato, in particolare, il valore del servizio svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale e l’esposizione al rischio che ne caratterizza il lavoro, soprattutto negli interventi sulle autostrade. «Sono io che vi ringrazio. Grazie per ciò che fate. Continuiamo ad accogliervi a braccia aperte», ha detto Pisani.

Il capo della Polizia ai Ragazzi On the Road: «Grazie per ciò che fate» All’incontro, nel cortile del Palazzo della Provincia e della Prefettura di Bergamo, erano presenti insieme ai giovani il fondatore e vicepresidente dell’Associazione Alessandro Invernici e la consigliera Maria Antonia Foieni, in rappresentanza del presidente Egidio Provenzi.