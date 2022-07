Omicron dilaga tra i bimbi: «Più contagi e ricoveri che nello scorso autunno»

I numeri li ha lanciati il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza: in una settimana, a causa della massiccia ondata di contagi da Omicron 5 in tutta Italia, sono raddoppiate le ospedalizzazioni pediatriche e a finire in ospedale sono soprattutto i più piccoli - tra 0 e 4 anni, che rappresentano il 78% dei bimbi ricoverati (e peraltro neppure coperti da una dose di vaccino). In più la Fiaso, Federazione aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso il monitoraggio di 4 ospedali pediatrici e dei reparti di pediatria aderenti al network di strutture sentinella mette in evidenza che emerge un incremento dell’84% dei pazienti sotto i 18 anni: si è passati dai 52 ricoverati del 28 giugno ai 94 del 5 luglio. Numeri bassi, rispetto agli oltre centomila positivi che si registrano quotidianamente su tutto il territorio nazionale, ma che sono una spia: il virus morde, e a gran velocità, in tutte le fasce d’età.