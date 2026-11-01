Open day alle scuole superiori. Atlante delle scelte per 10mila

Quale scuola superiore scegliere? Per gli oltre 10mila studenti bergamaschi (10.826, per l’esattezza) di terza media chiamati a decidere il proprio percorso di studi per l’anno scolastico 2027/28, è arrivato il momento di guardarsi intorno, conoscere l’offerta formativa e capire quale indirizzo sia più adatto alle proprie inclinazioni.

Le iniziative

Un’occasione per orientarsi, arriva dagli Open day organizzati dalle 156 scuole superiori bergamasche, tra istituti statali, corsi Iefp (Istruzione e formazione professionale), scuole paritarie e percorsi di studio 4+2. Il periodo più intenso di presentazione sarà tra novembre e dicembre, con qualche coda a gennaio, ma alcune realtà hanno già aperto le loro porte nel mese di ottobre. Ad esempio, in città, il Patronato San Vincenzo ha accolto gli studenti con la prima data dei «workshop».

Gli workshop

«Abbiamo inaugurato la stagione degli Open day con un pomeriggio dedicato al settore grafici, tra i nostri indirizzi di studio più storici e riconosciuti nel territorio bergamasco – spiega Massimo Malanchini, docente dell’Accademia della Grafica del Patronato –. Li chiamiamo workshop perché la nostra scuola offre la possibilità di visitare di persona i laboratori professionali. Così facendo i ragazzi interessati hanno modo di conoscere i docenti d’area professionale, vedere le nostre attrezzature e farsi un’idea precisa del settore di loro interesse. Nella prima giornata abbiamo avuto un buon riscontro a livello di presenze e continueremo con i workshop anche questo mese, a dicembre e a gennaio».

A numero chiuso

Tra le prime scuole cittadine che hanno già accolto i giovani studenti, c’è stato anche l’Isis Guido Galli con dei «mini Open day» rivolti specificamente all’indirizzo alberghiero. «A differenza degli altri Open day aperti a un alto numero di persone, queste date prevedono una presenza massima di 30 persone – spiega il dirigente Brizio Campanelli –. Facciamo svolgere agli studenti delle breve esercitazioni nei laboratori di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica. Trovandosi ad affrontare per la prima volta delle prove pratiche, i ragazzi possono realmente capire se queste attività sono di loro interesse. Negli anni, abbiamo visto come questa metodologia di orientamento si sia rivelata efficace». Dal punto di vista dell’offerta formativa, per il prossimo anno scolastico non si registrano novità tra le scuole superiori cittadine.

Liceo del Made in Italy

Resta però in campo la scommessa dell’Iss Bortolo Belotti che, per il terzo anno consecutivo, ripropone il liceo del Made in Italy (indirizzo che nei due precedenti anni scolastici non è riuscito a decollare). L’istituto non rinuncia al progetto e torna a puntare sulla possibilità di raccogliere le iscrizioni necessarie per farlo partire (con un Open day dedicato il 19 dicembre). «Nella nostra scuola l’indirizzo è legato alle eccellenze produttive del territorio bergamasco: meccanica, gomma, tessile e settore alimentare – puntualizza il dirigente Giovanni Carlo Vezzoli –. L’obiettivo è valorizzare i distretti della Bergamasca e formare una figura capace di promuovere il Made in Italy bergamasco nel mondo. Un “Made in Italy” territoriale, quindi, radicato nelle competenze e nelle eccellenze bergamasche, ma aperto al mondo».

Le opportunità