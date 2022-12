Orto botanico, il 2022 è molto positivo: più visite che nel pre-Covid

L’Orto botanico «Lorenzo Rota» di Bergamo, insieme agli altri che compongono la Rete degli orti botanici della Lombardia (Orto botanico di Brera, Orto botanico di Città Studi a Milano, Giardino botanico alpino Rezia di Bormio, Orto botanico «G.E. Ghirardi» di Toscolano Maderno e Orto botanico di Pavia), chiude l’anno in positivo: il dato che accomuna le varie strutture parla di un totale di 329.186 visitatori, circa il 10% in più rispetto al dato pre-Covid del 2019. Un impegno che, iniziato 20 anni fa, continua a essere alimentato dalla Rete con eventi per grandi e piccini, nelle attività didattiche e nelle iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado: visite – interattive e non – agli orti, incontri di formazione a scuola a cura degli educatori della Rete, opportunità di alternanza scuola-lavoro rivolte agli studenti delle scuole superiori.