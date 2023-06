Osservatorio internazionale sul paesaggio, firmato il protocollo d’intesa ad Astino

I sottoscrittori

La firma arriva a due anni dall’assegnazione, da parte del Consiglio d’Europa, del «Landscape Award of the Council of Europe» al progetto promosso dalla Fondazione Mia «La biodiversità dentro la città: la Val d’Astino di Bergamo». «La spiccata caratterizzazione ambientale e urbana, le risorse paesaggistiche e le dinamiche che caratterizzano il territorio bergamasco pongono infatti la città quale manifesto per nuove visioni di paesaggio urbano» spiegano i sottoscrittori. La firma del documento per la realizzazione e la promozione dell’Osservatorio si inserisce in questo percorso, costituendone un’ulteriore e fondamentale tappa. «In questa fase, il focus è orientato alle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nell’ambito del paesaggio – illustrano i sottoscrittori -. Attraverso il Centro di studi sarà possibile promuovere pratiche inedite nella progettazione e nella valorizzazione dello spazio pubblico e incentivare l’applicazione di metodologie di progettazione partecipata e collettiva. Si intende pertanto costituire un centro che divenga riferimento fondamentale per il paesaggio a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo».