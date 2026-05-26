«Ottantademocrazia»: le iniziative del Comune di Bergamo per il 2 giugno

«Ottantademocrazia» è il motto scelto dal Comune di Bergamo per festeggiare gli ottant’anni della Repubblica Italiana, con un ricco programma di iniziative che prenderanno il via il 2 giugno, giornata in cui la sindaca invita i cittadini a esporre la bandiera italiana.

Proprio il 2 giugno, a Palazzo Frizzoni, alle 9.30 si terrà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro alla targa dedicata ai Padri costituenti bergamaschi, e alle 21.00 sarà possibile condividere, nel cortile del Palazzo comunale allestito con schermo e sedute, l’evento celebrativo «I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum», promosso dal presidente Sergio Mattarella e in programma in Piazza del Quirinale.

Le onorificenze

Alle 10, in piazza Vittorio Veneto, la cerimonia istituzionale organizzata dalla Prefettura. In programma l’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno d’Italia e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Quindi la consegne delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal presidente della Repubblica, a sedici cittadini della provincia di Bergamo: Marco Elio Rottigni (commendatore), Roberto Tredici (ufficiale), Mauro Alfani, Domenico Amato, Giuseppe Fuschino, Mario Gallo, Maria Alessandra Gallone, Gianmario Gnecchi, Fabrizio Lazzarini, Onofrio Lorusso, Valter Ognissanti, don Francesco Poli, Stefano Rinaldi, Luca Alessandro Rota, Salvatore Sauco, Cristian Tassi.

Le iniziative del Comune

Martedì 2 giugno

Ore 9.30 | Palazzo Frizzoni | Cortile

Deposizione di una corona d’alloro alla targa dedicata ai Padri costituenti bergamaschi: On. Antonio Cavalli, On. Carlo Cremaschi, On. Giuseppe Belotti, On. Rodolfo Vicentini.

Esposizione della bandiera della Pace realizzata dall’UDI - Unione Donne Italiane di Romano di Lombardia nel 1947 e conservata presso l’Archivio dell’Isrec Bergamo.

Ore 10.00 | Piazza Vittorio Veneto

Cerimonia istituzionale con conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica. A cura della Prefettura di Bergamo.

Ore 10.00 | 14.00 Piazza Vittorio Veneto (lato Unicredit)

Villaggio delle Forze Armate con esposizione di mezzi e divise militari d’epoca. A cura della Prefettura di Bergamo.

Ore 14.30 – 17.30 | Palazzo Frizzoni

Porte aperte con visita guidata gratuita delle sale del Palazzo comunale e della mostra dei manifesti storici della Festa della Repubblica. A cura della Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con il Liceo linguistico statale «Giovanni Falcone» e il supporto del prof. Gianni Carullo

Ore 15.30 – 18.00 | Torre dei Caduti

In occasione della Festa della Repubblica, Torre dei Caduti aperta con ingresso gratuito. A cura del Museo delle storie di Bergamo

Ore 21.00 | Palazzo Frizzoni | Cortile

Condivisione, nel cortile del Palazzo comunale allestito con schermo e sedute, dell’evento celebrativo «I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum», promosso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in programma in Piazza del Quirinale. Ingresso libero. In caso maltempo l’evento sarà annullato.

Mercoledì 3 giugno

Ore 11.00 | Biblioteca Caversazzi | Cortile

Intitolazione dello spazio alla memoria dell’On. Tina Anselmi, partigiana e politica italiana.

Venerdì 5 giugno (data da confermare)

Ore 15.00 | Palazzo Frizzoni | Sala Cavalli

Presentazione del progetto «Bergamo la memoria dei luoghi». A cura dell’Itis Paleocapa.

Ore 17.00 | Auditorium Cult!

Conferimento cittadinanza onoraria a minori stranieri residenti a Bergamo che hanno aderito all’avviso pubblico del Comune di Bergamo. A cura della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Pace e Intercultura.

Mercoledì 10 giugno

Ore 18.30 | Palazzo Frizzoni | Aula consiliare

Incontro con Elisabetta Vergani e Emma Baiguera, moderato dal collettivo Je Suis SémantiQue che ha curato la ricerca alla base dello spettacolo Donne Belle Bandiere di pace.

Ore 21.00 | Palazzo Frizzoni | Cortile

Spettacolo, a cura dell’Assessorato alla Cultura, Donne Belle Bandiere di pace, drammaturgia e interpretazione di Elisabetta Vergani, musica dal vivo Emma Baiguera. Una produzione di Farneto Teatro e Isrec Bergamo ETS, insieme a Unione Donne in Italia e Istituto nazionale Ferruccio Parri, realizzato con il sostegno di Fondazione Memoria della Deportazione, nell’ambito del progetto Stanche di guerra Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Cult!

Dall’8 ottobre al 29 novembre