Un passo dopo l’altro, l’iter per l’ottava torre del «Papa Giovanni» procede. Mercoledì 18 novembre, all’unanimità, la Terza commissione del Consiglio comunale di Bergamo ha dato il via libera al sesto atto integrativo dell’accordo di programma: un passaggio formale per modificare il testo originario e procedere con l’espansione. Lunedì la delibera approderà nell’aula di Palazzo Frizzoni.

100 milioni di investimento

La variazione dell’accordo di programma, che è stato sottoscritto anche da ministero della Salute, Regione, Provincia e Asst Papa Giovanni, «non è necessaria dal punto di vista urbanistico, perché il documento di partenza aveva lasciato una potenzialità edificatoria inespressa che consentirebbe già di assolvere all’incremento previsto», ha spiegato Francesco Valesini, assessore all’Urbanistica: «Il motivo è in una legge regionale che definisce come sostanziale o meno una modifica in base all’impegno finanziario». Che è notevole, 100 milioni di euro tra risorse regionali (52,5 milioni) e statali (47,5), e permetterà di realizzare 15.600 metri quadrati di nuova costruzione (dedicati appunto alla nuova ala, a vocazione onco-ematologica) e riqualificarne altri 7.500 di spazi esistenti.

Le caratteristiche

Alta 26 metri come le altre, con cinque piani fuori terra e uno interrato, si inserirà accanto alla Torre 7 e sarà accompagnata da un ampliamento della piastra e da un prolungamento dell’hospital street. A nord-est, come spiegato mercoledì 18 novembre, sarà ricavato un parcheggio da 300 posti per il personale, oltre a un’area di sosta per i pazienti in dialisi. Saranno anche rivisti circa 1.950 mq di strade interne, ma mantenendo invariati gli accessi odierni (pronto soccorso, stazione, trasporto pubblico). Il tutto, garantendo sempre la continuità dei servizi sanitari. Non è ancora possibile fissare una data di conclusione dei lavori, ha specificato Valesini, ma c’è comunque uno «scadenzario» delle diverse fasi: ad esempio il cantiere, dopo l’approvazione del progetto e l’aggiudicazione della gara per i lavori, dovrebbe durare attorno ai 18 mesi, ai quali se ne aggiungeranno tre per i collaudi e l’apertura; l’intero iter, comprese le fasi burocratiche pregresse, è spalmato su 50 mesi.

La fase attuale